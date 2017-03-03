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    Роман Насиров. Справка

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    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (27)

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    Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров отстранен от занимаемой должности на время расследования. В ночь на пятницу, 3 марта 2017 года, детективы НАБУ вручили ему подозрение.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров отстранен от занимаемой должности на время расследования. Соответствующее решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Роман Михайлович Насиров родился 3 марта 1979 года. 

    В 2000 году получил полное высшее образование и квалификацию специалиста в Черниговском государственном институте экономики и управления по специальности "Финансы".

    В 2001 году получил квалификацию бакалавра по правоведению в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко и получил второе высшее образование по направлению подготовки "Право".

    Руслан Бортник
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    Бортник: Насирову совершенно не о чем беспокоиться

    В 1994-1995 годах работал менеджером в ЧП КУБ.

    В 1995-2000 годах работал заместителем директора, начальником департамента таможенного сопровождения и оптовых продаж в ГП "Укрнафта-Вентус", ЗАО "Галнафтогаз".

    В 2000-2001 годах был партнером в юридической компании "Закон и Право".

    В 2001-2003 годах занимал должность специалиста по странам СНГ в  компания "ИФ Интернешнл".

    В 2003-2005 годах был директором по развитию бизнеса финансовых продуктов в компании "Рид Бизнес Информейшн".

    В 2005 году работал в компания "ДжиРЕс Капитал Маркетс" на должности директора по развитию бизнеса в странах СНГ.

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    В 2005-2008 годах работал в компании "Кантор Фитцджеральд — БиДжиСы" главой по развитию бизнеса в странах СНГ.

    В 2008-2009 годах трудился в компании "Конкорд Капитал" управляющим директором.

    В 2009-2012 годах работал управляющим директором компании "Ренессанс Капитал".

    Обнародовано видео, как детективы НАБУ вручают подозрение спящему Насирову. Видео
    Страна/Youtube
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    В 2013-2014 годах был заместителем председателя правления Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.

    В 2014 году занимал должность директора в ООО "БТГ Пактуал комодитис (Украина)".

    На досрочных парламентских выборах был избран народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко". В парламенте возглавлял комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.

    Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 5 мая 2015 года назначил Романа Насирова главой Государственной фискальной службы.

    В ночь на пятницу, 3 марта 2017 года, детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. По данным НАБУ, он проходит по так называемому "газовому делу Онищенко".

    Женат, есть двое сыновей.

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