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    Онищенко о подозрении Насирову: весь этот цирк - из-за Интерпола

    Тема:

    Обыски в ГФС и задержание Насирова (20)

    (обновлено: )125
    Попытка задержать главу Государственной фискальной службы Романа Насирова ночью со второго на третье марта - "это не потому, что у него день рождения", заявил беглый нардеп Александр Онищенко, которого следствие связывает с руководителем ведомства.
    Александр Онищенко. Архивное фото Видео
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Беглый нардеп Александр Онищенко связал объявление подозрения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову с попыткой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) добиться от Интерпола объявления самого Онищенко в международный розыск.

    Роман Насиров на носилках. Видео
    Канал на Youtube Радіо Свобода
    Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    "Совпадение по датам неслучайно. Попытка задержать Насирова ночью со второго на третье марта — это не потому, что у него день рождения, — сказал "Стране" Онищенко. — А потому, что именно сегодня комиссия Интерпола в очередной раз рассматривает документы по запросу НАБУ об объявлении меня в международный розыск. Ради этого они и устроили весь этот цирк. Интерпол уже трижды отказывал. Откажет сегодня — тогда они снова пролетают".

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

    Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

    Смотрите также: Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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