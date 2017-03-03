Насиров собирался покинуть Украину - Холодницкий

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров планировал покинуть пределы Украины, поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала активные следственные действия. Об этом говорится в заявлении ведомства на ее странице в Facebook.

"Оперативным путем нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств, поэтому прокурором вчера было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий. Как только начались следственные действия вчера днем, глава Государственной фискальной службы мгновенно оказался на лечении в "Феофании", — приводит пресс-служба слова главы САП Назара Холодницкого.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.