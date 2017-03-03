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    Политика

    Насиров отстранен от должности главы ГФС

    Тема:

    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (24)

    (обновлено: )39
    Как заявил в пятницу глава Кабинета министров Владимир Гройсман, расследование в отношении Романа Насирова должно быть объективным, открытым и эффективным.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Государственной фискальной службы Роман Насирова отстранен от занимаемой должности на время расследования. Соответствующее решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу.

    Брифинг главы НАБУ по ситуации с Насировым
    канал "Укринформа" в YouTube
    Подозрение Насирову. Брифинг главы НАБУ

    Предложение по отстранению Насирова внес на Кабмине глава Министерства финансов Александр Данилюк.

    В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что расследование должно быть объективным, открытым и эффективным.

    "Если человек виновен, то он должен быть наказан, если он не виновен, то он должен быть оправдан. Но тут только вопрос времени и эффективности следственных действий", — сказал глава Кабмина.

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

    Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

    Смотрите также: Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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