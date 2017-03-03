"Историческая традиция". Холодницкий усомнился в госпитализации Насирова

КИЕВ, 3 мар _ РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий выразил сомнения относительно госпитализации председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

"Можно считать разные совпадения. Сегодня у него (Насирова — Ред.) день рождения, сейчас начнут рассказывать, что мы ждали до этого дня намеренно. Это не так. По поводу направления в больницу, я не хочу комментировать. Пусть врач даст заключение. Мы ждем информацию от врачей о возможности или невозможности проводить с ним те или иные следственные действия. Когда это будет сделано, будем делать выводы. Как у гражданина у меня есть определенные сомнения, поскольку это (госпитализация, — ред.) уже стало исторической традицией", — приводит его слова телеканал "112 Украина".

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.