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    "Историческая традиция". Холодницкий усомнился в госпитализации Насирова

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    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (24)

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    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что сейчас он ожидает информацию от врачей о возможности или невозможности проводить с Романом Насировым те или иные следственные действия.
    Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 3 мар _ РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий выразил сомнения относительно госпитализации председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

    Роман Насиров на носилках. Видео
    Канал на Youtube Радіо Свобода
    Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    "Можно считать разные совпадения. Сегодня у него (Насирова — Ред.) день рождения, сейчас начнут рассказывать, что мы ждали до этого дня намеренно. Это не так. По поводу направления в больницу, я не хочу комментировать. Пусть врач даст заключение. Мы ждем информацию от врачей о возможности или невозможности проводить с ним те или иные следственные действия. Когда это будет сделано, будем делать выводы. Как у гражданина у меня есть определенные сомнения, поскольку это (госпитализация, — ред.) уже стало исторической традицией", — приводит его слова телеканал "112 Украина".

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

    Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

    Смотрите также: Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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