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    Реформы бьют на взлете? Что известно о главе ГФС Насирове

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    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (24)

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    В четверг главе ГФС Роману Насирову вручили подозрение, после чего увезли в реанимацию. Насиров проработал на этой должности почти два года. Примечательно, что до назначения широкой общественности о нем было мало что известно.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В четверг вечером, 2 марта, НАБУ в больнице "Феофания" вручило подозрение главе Госфискальной службы Роману Насирову в рамках расследования "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко. Известно, что после этого его увезли в реанимацию. По словам врачей, у Насирова случился инфаркт. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.

    Довольно прозаично, что подозрение Насирову вручили в канун его дня рожденья. В пятницу, 3 марта, Насирову исполняется 38 лет.

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    Занимательные факты из биографии

    Примечательно, что до назначения о Насирове было мало что известно.

    Журналисты писали, что уроженец Чернигова и выпускник местного "Института экономики и управления", завершивший образование в Киевском нацуниверситете им. Шевченко (2001, бакалавр, правоведение – Авт.) и получивший степень MBA в University of East London не имел никаких шансов занять столь высокую должность, если бы не отдельные моменты его биографии.

    Обнародовано видео, как детективы НАБУ вручают подозрение спящему Насирову. Видео
    Страна/Youtube
    Иль ты приснилось мне... Подозрение Насирову

    Так, в 1994 году Насиров в возрасте 16 лет начал карьеру менеджера в Чернигове в частном предприятии своего отца. А уже спустя год и без отрыва от учебы продолжил ее в госкомпании "Укрнафта-Вентус" и в частной фирме "Галнафтогаз" на должностях заместителя директора и начальника департамента таможенного сопровождения и оптовых продаж.

    А уже к 30 годам Насиров успел позаниматься подбором руководящих банковских кадров, поработать директором по развитию бизнеса в странах СНГ, пишет Александр Матюшенко.

    "Какой талант проснулся в сыне мелкого (по сравнению с "развитием  бизнеса в странах СНГ" —  Авт.) предпринимателя из Чернигова  с отнюдь не элитарным образованием? Оказывается юноша Роман, в свое время, женился на девушке Екатерине, которая (вот, счастливый случай! – Авт.) оказалась дочерью Александра Глимбовского, известного в Украине строителя, девелопера и бенефициара компании "Альтис-холдинг", — отмечает он.

    Почти два года в ГФС

    Насирова считают пропрезидентской квотой в правительстве из-за его партийной принадлежности к БПП. Также его называют креатурой экс-министра финансов Натальи Яресько.

    Напомним, 5 мая 2015 года Кабмин Арсения Яценюка назначил нардепа от БПП Романа Насирова главой Госфискальной службы (ГФС).

    По официальной версии главу ГФС в течение нескольких недель выбирала специальная конкурсная комиссия во главе с тогдашним министром финансов Натальей Яресько. Сообщалось, что Насиров стал лучшим из 67 кандидатов на должность и в финале обошел топ-менеджера ArcelorMittal Кривой Рог Андрея Коломийца.

    Смотрите также: Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер в "Феофании"

    Однако многие сомневались в прозрачности конкурса, так как его проводил Минфин. Хотя согласно законодательству глава ГФС назначается и увольняется Кабмином по представлению премьера. О проблемах на этапе отбора кандидатов публично заявляли и другие претенденты на должность главы ГФС: мол, происходит закулисная борьба между командой премьера и президента.

    В Раду Насиров попал впервые в 2014 году: под номером 51 в списке пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко".

    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий
    Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер в "Феофании"

    Он пришел в политику из частного финансового сектора. Известно, что перед избирательной гонкой Насиров возглавлял Украинский филиал международной финансовой инвестиционной компании BTG Pactual Commodities. Кроме того, в парламенте он получил еще и должность главы одного из самых влиятельных комитетов – по вопросам налоговой и таможенной политики.

    До своего прихода в большую политику Насиров сделал успешную карьеру инвестбанкира и финансового брокера. Сообщалось, что его связывали давние длительные отношения с предыдущим председателем ГФС Игорем Билоусом. В 2009-2011 годах Насиров и Билоус вместе работали топ-менеджерами в украинском офисе инвестиционной компании Renaissance.

    Также СМИ писали, что Насиров якобы имеет дружественные отношения с бывшим регионалом Виталием Хомутынником, а также главой НБУ Валерией Гонтаревой.

    Что касается опыта работы на госслужбе, то до назначения главой ГФС, известно лишь, что Насиров непродолжительное время занимал должность зампредседателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

    По материалам из открытых источников интернет

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