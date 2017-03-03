Бортник: Насирову совершенно не о чем беспокоиться

РИА Новости Украина

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Главе Государственной фискальной службы Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

А в заявлении Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на ее странице в Facebook появилось заявление, что Насиров планировал покинуть пределы Украины, поэтому ведомство и начало активные следственные действия.

Происходящее вокруг Насирова на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

“Хотелось бы верить, что ситуация вокруг Насирова — это борьба с коррупцией. Но, наблюдая за противостоянием между Насировым и новым Министром финансов А. Данылюком (ближайший круг Президента) вокруг списка ПДВ, налоговой милиции, офшоров, праздников и т.д., больше склоняешься к мысли о разборках и сведении счетов.

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И дата выбрана непросто — показательно – завтра (в пятницу, 3 марта – Ред.) у Насирова день рождения. Правда, с такими судами и обвинениями Насирову не стоит волноваться. Хотя кресло он скорее всего потеряет, а количество "кинутых Первым" стремительно приближается к критическим показателям”, – написал Бортник.



