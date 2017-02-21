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    Дело экс-министра Клименко дополнят документами о его месте пребывания

    (обновлено: )27
    Ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Александра Клименко было отозвано из суда для устранения технических недостатков и добавления процессуальных документов.
    Александр Клименко
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело против Александра Клименко, который занимал пост министра доходов и сборов Украины в период президентства Виктора Януковича, а сейчас находится в розыске, будет дополнено документами, подтверждающими его пребывание за пределами страны, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры.

    "Ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Клименко А.В. было отозвано из суда для устранения технических недостатков и добавления процессуальных документов, подтверждающих нахождение Клименко А.В. за пределами Украины", — говорится в сообщении.

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    Клименко был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате которого ущерб государству составил около 517 миллионов долларов, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился.

    По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

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