наверх
03.03.201714:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Охрименко о преследовании Насирова: это борьба за кормушку

    14
    Главу ГФС Романа Насирова хотят сменить на другого кандидата, и его преследование с помощью НАБУ — это всего лишь борьба за "кормушку", считает эксперт Александр Охрименко.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову подозрение в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко".

    Кроме того, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски состоялись по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

    Руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что коррупция в налоговой была всегда.

    "Коррупция была всегда и будет. Тут — обчычная борьба за кормушку. Можем вспомнить Игоря Белоуса — после майдана на налоговую поставили такого гламурного мальчика, который в Оксфорде учился… А потом за коррупцию его сняли", — напомнил Охрименко.

    "Сейчас, как я понимаю, есть конфликт между людьми возле президента, кто будет "доить" налоговую. По ряду обстоятельств получилась такая ситуация, что Насирова хотят снять и поставить другого, такого же ворюгу и хапугу, который будет брать взятки", — добавил эксперт.

    "Это кормушка, где всегда были откаты и возмещение НДС, решение вопросов по проверкам. Бесконечные наезды налоговой, отжимы… Все гениальное просто", — резюмировал аналитик.

    Предыдущий глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус будучи на должности был отстранен отстранен от выполнения обязанностей ГФС 24 февраля 2015 года. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что принял такое решение в связи с жалобами бизнеса на сохраняющие коррупционные схемы работы ведомства. 23 марта 2015 года Билоус объявил о своей отставке.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Роман Насиров. Архивное фото
      Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
      Авария на шахте "Степная" во Львовской области
      Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
      Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
      Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
      Работа за компьютером
      Неугодные СМИ. Власть против медиа