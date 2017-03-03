Охрименко о преследовании Насирова: это борьба за кормушку

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову подозрение в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко".

Кроме того, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски состоялись по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

Руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что коррупция в налоговой была всегда.

"Коррупция была всегда и будет. Тут — обчычная борьба за кормушку. Можем вспомнить Игоря Белоуса — после майдана на налоговую поставили такого гламурного мальчика, который в Оксфорде учился… А потом за коррупцию его сняли", — напомнил Охрименко.

"Сейчас, как я понимаю, есть конфликт между людьми возле президента, кто будет "доить" налоговую. По ряду обстоятельств получилась такая ситуация, что Насирова хотят снять и поставить другого, такого же ворюгу и хапугу, который будет брать взятки", — добавил эксперт.

"Это кормушка, где всегда были откаты и возмещение НДС, решение вопросов по проверкам. Бесконечные наезды налоговой, отжимы… Все гениальное просто", — резюмировал аналитик.

Предыдущий глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус будучи на должности был отстранен отстранен от выполнения обязанностей ГФС 24 февраля 2015 года. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что принял такое решение в связи с жалобами бизнеса на сохраняющие коррупционные схемы работы ведомства. 23 марта 2015 года Билоус объявил о своей отставке.