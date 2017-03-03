После Насирова расследование дела Онищенко почти завершено - НАБУ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. После объявления подозрения главе фискальной службы Украины Романа Насирова, которого заподозрили в коррупции, расследование дела депутата Верховной Рады Александра Онищенко о хищении госимущества в особо крупных размерах находится на финальной стадии, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании. Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

"Фактически это последнее направление, которое мы отрабатывали по этому делу. Преступная организация, работники "Укргаздобычи", работники фискальной службы. Все три направления нами отработаны. Юридическая оценка тем лицам, которых мы подозреваем в совершении преступления, дана, подозрения подписаны, и сейчас фактически по этим делам следствие находится в финальной стадии", — сказал Сытник на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что дальнейшее расследование дела будет зависеть от решения Интерпола по задержанию или заочному осуждению беглого депутата.

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Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.