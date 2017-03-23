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    Политика

    БПП в Раде "обезглавили": Грынив ушел с должности главы фракции

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    Член пропрезидентской фракции Сергей Березенко заявил, что пока неизвестно, кто займет место Игоря Грынива, однако не исключено, что это будет либо Ирина Геращенко, либо Ирина Луценко.
    Игорь Грынив. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Игорь Грынив оставил пост председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", заявил замглавы фракции Сергей Березенко".

    Президент Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам нардепа, об этом Игорь Грынив сам заявил на совещании фракции, передает телеканала "24".

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    В то же время о том, кто вместо него возглавит пропрезидентскую силу  в парламенте, Березенко не рассказал. При этом не исключено, что то будет Ирина Геращенко (первый вице-спикер) или Ирина Луценко (замглавы фракции).

    Отметим, информация о том, что Грынив намерен уйти с поста главы фракции БПП в Верховной Раде начала появляться еще в феврале. 

    Игорь Грынив возглавил фракцию БПП в мае прошлого года. 

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