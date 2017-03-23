БПП в Раде "обезглавили": Грынив ушел с должности главы фракции

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Игорь Грынив оставил пост председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", заявил замглавы фракции Сергей Березенко".

По словам нардепа, об этом Игорь Грынив сам заявил на совещании фракции, передает телеканала "24".

Читайте также: В роли английской королевы. Якубин о главе фракции БПП Грыниве

В то же время о том, кто вместо него возглавит пропрезидентскую силу в парламенте, Березенко не рассказал. При этом не исключено, что то будет Ирина Геращенко (первый вице-спикер) или Ирина Луценко (замглавы фракции).

Отметим, информация о том, что Грынив намерен уйти с поста главы фракции БПП в Верховной Раде начала появляться еще в феврале.

Игорь Грынив возглавил фракцию БПП в мае прошлого года.