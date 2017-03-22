Депутата от БПП лишили мандата

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Каменском (ранее Днепродзержинск) Днепропетровской области отозвали депутата городского совета Юрия Литвиненко от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как отмечается, у избирателей и однопартийцев было немало жалоб на бездействие Литвиненко: избранник не проводил прием граждан, нерационально использовал средства депутатского фонда, пропускал заседания горсовета и комиссий.

Съезд партии БПП удовлетворил соответствующее обращение территориальной избирательной комиссии Каменского относительно лишения депутата мандата.

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"Депутат был избран от округа №9, на котором проживают 6 тысяч избирателей, а за его отзыв подписались 1818 человек, то есть каждый третий. Пусть украинцы помнят, что они выбирают депутатов и имеют право их отозвать. Это непростая, но реальная процедура. Сейчас вместо Литвиненко в депутатский корпус зайдет молодой и энергичный депутат, имеющий два высших образования. Это хороший пример для всех нас", – отметила председатель Каменской городской организации БПП Наталья Шкуренко.

Новости Каменского Бывший депутат Каменского городского совета Юрий Литвиненко

Новым депутатом городского совета стал следующий в избирательном списке 32-летний юрист Антон Гусев.

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Отметим, отзыв депутата произошел впервые в Украине с тех пор, как в 2015 году приняли соответствующие изменения избирательного законодательства.

Ранее сообщалось, что уже более двух тысяч полицейских просят лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности.