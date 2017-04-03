В Украине объявили охоту на... чиновников всех мастей

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В конце марта в столице неизвестные напали на чиновника подкараулив его у дома. Избили, ранили из ружья, при этом, их не остановил сын чиновника, присутствовавший при экзекуции. Хулиганы как стремительно напали, так же стремительно и ретировались. Опознать двоих нападавших нереально, они были в масках. За что били, чиновник, а им оказался 51-летний замдиректора государственного предприятия "Укрспирт" Игорь Ильчишин, не рассказывает. Да и отделался Ильчишин легким испугом, синяками и ссадинами, так как неизвестные стреляли из травматического пистолета резиновыми пулями. Его 26-летний сын, который был в это время в машине, не пострадал. Не он был целью.

Коллеги пострадавшего сообщили, что связывают этот инцидент с его профессиональной деятельностью. Игорь Ильчишин является не только заместителем директора ГП "Укрспирт", а также председателем комиссии по ликвидации Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн "Укрспирт"). Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов, которые рассматривают данное происшествие как "Хулиганство", отметили в ГП "Укрспирт".

Десяток непонятных людей в балаклавах атаковали главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка возле его собственного дома в Киеве. Так называемые активисты выкрикивали лозунги, обклеили забор его дома плакатами и делали различные надписи на стенах. Чиновник попытался проехать мимо, но активисты заблокировали его авто. Хозяин дома вместе с женой уехали с места происшествия. Позже они вернулись, чтобы стереть надписи на заборе. В это время активисты снова напали на них. Глава ВСП сделал несколько выстрелов из наградного оружия, чтобы успокоить угрожающих ему лиц. 12 активистов доставили в полицию, где были установлены их личности. Некоторые отказались давать показания, другие заявили, что ничего противозаконного не делали.

После популярных в постмайдановские годы "мусорных люстраций", когда каждый мог натравить на кого-то из чиновников толпу, подкараулить бедолагу и бросить в мусорный бак, на время атаки на них прекратилась. Многие смогли договориться с активистами, а проще говоря, откупиться. Но сегодня, нет-нет, да снова в сводках появляются сведения о нападениях на государственных деятелей. При этом, по большей части, их бьют не взирая на лица. Но большая часть нападений на чиновников скрывается.

"У нас сегодня все разборки и нападения на чиновника имеют коммерческий подтекст. Опасно для жизни и здоровья чиновников стало много воровать, ведь у населения уже денег не осталось. Даже бизнесмены уже перестали быть интересны преступном элементы, они переключились на наших чиновников, доходы которых намного больше, чем у бизнеса. И уверен, что их сегодня грабят "по-черному", но они это утаивают и пытаются решать вопросы на своем уровне, без громких заявлений", — считает народный депутат шестого созыва Кирилл Куликов.

На практике, чиновники живут в своем мире. Когда одно время похищали автомобили, они все, пользуясь сарафанным радио бежали за помощью к одному и тому же человеку, который за вознаграждение возвращал автомобили. И когда в конце прошлого года у одной из народных избранниц угнали новенький джип и предложили выкупить по такой же схеме, она обратилась в прокуратуру и с ее помощью удалось выйти на банду угонщиков, а так же выяснить, что похищал машины тот самый "решала".

"Мы не знаем и половины того, что происходит с нашими чиновниками. Их воруют, их грабят, их или членов их семей похищают с требованием выкупа. И это абсолютно логично и ожидаемо — деньги остались только у них, а декларации служат хорошим путеводителем. При этом, наших чиновников этим не запугать. Даже ради своего спокойствия они не откажутся от своих должностей, им все мало. При том, что чаще всего они должны больше денег, чем декларируют. Они стали не выполнять обязательства — деньги взяли, а обязательства не выполнили. Вот и учат их как кто умеет. В этом плане особо показательный случай с экс-депутатом Госдумы РФ Вороненковым", - отмечает Куликов.

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Сегодня организованные преступные группировки нацелены на чиновников разных уровней, констатирует Кирилл Куликов. И в занимаются этим профессионалы, а не любители. Люди, которые уже опробовали свои действия на фронтах, прошли серьезную школу криминала.