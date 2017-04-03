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    Новым главой фракции БПП в ВР стал представитель президента Герасимов

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    По информации пресс-службы БПП, только что на заседании фракции новым председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко" в ВР почти единогласно избран народный депутат Артура Герасимова.
    Артур Герасимов
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. "Блок Петра Порошенко" избрал председателем фракции в Верховной Раде Артура Герасимова, который является представителем президента в парламенте, говорится в сообщении пресс-службы партии.

    Штаб партии Блок Петра Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Только что на заседании фракции новым председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко" в ВР почти единогласно избран народный депутат Артура Герасимова. Против — 0 голосов, воздержались — 3, в том числе, сам Артур Герасимов", — говорится в сообщении.

    Ранее замглавы фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что Игорь Грынив оставил пост председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

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