Бортник: партия БПП расколота, а Герасимов постарается ее сшить

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

"Блок Петра Порошенко" в понедельник избрал председателем фракции в Верховной Раде Артура Герасимова, который является представителем президента в парламенте. Теперь представлять президента в Раде будет нардеп Ирина Луценко, которая при этом сохранит пост заместителя главы фракции "БПП".

Возглавлявший фракцию с мая 2016 года Игорь Грынив оставил пост 23 марта.

Перестановки в руководстве фракции президентской политсилы вызваны необходимостью усилить контроль и решить накопившиеся проблемы, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Президент Петр Порошенко пытается удержать ситуацию во фракции. Ему нужен там более жесткий человек, может быть, скажем так, менее искушенный в каких-то подковерных играх, каким был, безусловно, Игорь Грынив. Но Герасимов гораздо более жесткий, более последовательный и — более близкий (президенту — Ред.) человек. Порошенко знает Герасимова еще с конца 90-х, скорее всего, у них какие-то общие дела по бизнесу были… Поэтому это человек, которому Порошенко намного больше доверяет", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Кроме того, по словам эксперта, "Герасимов — человек донецкий, понимающий и умеющий реализовывать жесткие правила игры".

"Наверное, президент надеется, что Герасимов сумеет обеспечить контроль над фракцией и сможет обеспечить парламентские процессы, необходимые для власти", — сказал Бортник.

Политолог отметил, что у президента есть проблемы контроля над фракцией.

"Фракция сегодня у Петра Порошенко расколота, как минимум, на четыре группы. И мы видим, что часто та или иная группа не голосует, из-за этого получается, что в целом фракция голосует, а голосов не хватает. Поэтому есть серьезные проблемы во фракции (БПП — Ред.)… побороть которые Грынив так и не смог", — констатировал Бортник.

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Артур Герасимов прошел в Верховную Раду VIII созыва по на досрочных выборах осенью 2014 года спискам партии БПП, является членом центрального совета партии. Глава подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

30 мая 2016 года указом Петра Порошенко Герасимов был назначен представителем президента в Верховной Раде, после того как занимавший ранее этот пост Степан Кубив перешел на работу в Кабмин.