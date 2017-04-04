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    Политика

    Геращенко подтвердила, что ополченец Безлер работал у главы БПП Герасимова

    (обновлено: )4101
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады, в Артур Герасимов до конфликта в Донбассе руководил консалтинговой фирмой, на которой и работал обвиняемый в терроризме ополченец Игорь Безлер.
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    Артур Герасимов
    УНИАН
    Игорь Безлер
    Скриншот с видеоролика на Youtube

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Один из бывших лидеров ополченцев самопровозглашенной ДНР Игорь Безлер действительно работал на нынешнего главу парламентской фракции Артура Герасимова, сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. 

    Артур Герасимов
    Украинское фото
    Артур Герасимов - новый глава фракции БПП. Справка

    В понедельник, 3 апреля, "Блок Петра Порошенко" избрал председателем фракции в Верховной Раде Артура Герасимова, который до этого был представителем президента в парламенте. Вместо него теперь эту должность заняла Ирина Луценко.

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    "До войны у него (Артура Герасимова — Ред.) был бизнес в Донецке, у него была большая и успешная консалтинговая фирма. Там было несколько десятков водителей, потом выяснилось, что один из них (он работал в этой консалтинговой фирме несколько месяцев) был этот персонаж (Игорь Безлер — Ред.). Не думаю, что люди из Донецка отвечают за всех своих бывших сотрудников, потому что так мы далеко зайдем", — написал Геращенко в Facebook, отвечая на соответствующий вопрос.

    Скриншот Facebook Ирины Геращенко
    Ирина Геращенко об Артуре Герасимове

    Она также назвала нового главу БПП патриотом.

    "Многие люди во время войны показали свое настоящее гнилое нутро. Главное, что Артур — патриот и украинец. И он очень успешный председатель нашей делегации в ПА ОБСЕ", — добавила Геращенко. 

    Напомним, ранее парламентскую фракцию БПП возглавлял Игорь Грынив
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