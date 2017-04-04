Геращенко подтвердила, что ополченец Безлер работал у главы БПП Герасимова

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Один из бывших лидеров ополченцев самопровозглашенной ДНР Игорь Безлер действительно работал на нынешнего главу парламентской фракции Артура Герасимова, сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
В понедельник, 3 апреля, "Блок Петра Порошенко" избрал председателем фракции в Верховной Раде Артура Герасимова, который до этого был представителем президента в парламенте. Вместо него теперь эту должность заняла Ирина Луценко.
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"До войны у него (Артура Герасимова — Ред.) был бизнес в Донецке, у него была большая и успешная консалтинговая фирма. Там было несколько десятков водителей, потом выяснилось, что один из них (он работал в этой консалтинговой фирме несколько месяцев) был этот персонаж (Игорь Безлер — Ред.). Не думаю, что люди из Донецка отвечают за всех своих бывших сотрудников, потому что так мы далеко зайдем", — написал Геращенко в Facebook, отвечая на соответствующий вопрос.
Она также назвала нового главу БПП патриотом.
"Многие люди во время войны показали свое настоящее гнилое нутро. Главное, что Артур — патриот и украинец. И он очень успешный председатель нашей делегации в ПА ОБСЕ", — добавила Геращенко.