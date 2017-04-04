Нардеп Голуб решил выйти из фракции БПП из-за угроз в свой адрес

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Владислав Голуб принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Я принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко". Такое мое решение обусловлено целым рядом причин. Оно является взвешенным и продиктовано состоянием существующих вещей в стране и желанием работать на конкретный результат. Сегодняшние события, которые имели место в моей приемной по адресу: город Черкассы, бульвар Шевченко, 307, кабинет 201, ярко свидетельствуют о несостоятельности местной власти действовать в рамках закона и в интересах граждан. Да, мой помощник получил пакет, в котором содержатся угрозы относительно моей деятельности как народного депутата, а также угрозы моей жизни и здоровью", — написал Голуб.

По мнению народного депутата, такие действия мог заказать один из депутатов Черкасского областного совета Виктор Полозов.

"Центральная власть не понимает ситуации на местах, а местные князьки, как это происходит в пределах моего избирательного округа, перепутали децентрализацию с федерализацией. В таких условиях я хочу оставаться честным перед избирателями и гражданами Украины и не желаю участвовать в процессе имитации реформ", — добавил Голуб.

Политик также сказал, что коалиции в Раде не существует, а голосовать синхронного с "Оппозиционный блоком" не в его "природе".