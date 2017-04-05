Экс-глава БПП Грынив собирается до конца года полностью уйти из политики

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Бывший глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив не исключает, что уже до конца текущего года может сложить депутатский мандат.

Нардеп подтвердил, что решение покинуть пост председателя фракции принял для себя достаточно давно.

"Я принял решение не только уйти с должности председателя фракции, я в принципе для себя давно принял решение уйти из политики, но реализовать это сложно. Хотеть не вредно и ситуации бывают разные", — заявил Грынив в эфире телеканала "24".

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Он отметил, что уже почти 30 лет политике.

"В этом году исполняется 30 лет — как я из академической жизни, а я работал в университете и был химиком и никогда не думал, что чем-то другим буду заниматься в жизни, — 30 лет я уже в политике", — сказал Грынив.

"Я год отработал председателем фракции и считаю, что этого достаточно. Я не очень-то и хотел идти на эту должность, но так получилось, что надо было это делать, потому что командная игра — это командная игра. Год прошел, и я считал нужным отдать эту ношу нести другому", — добавил он.

В понедельник, 3 апреля, "Блок Петра Порошенко" избрал председателем фракции в Верховной Раде Артура Герасимова, который до этого был представителем президента в парламенте. Вместо него эту должность заняла супруга генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ирина Луценко.