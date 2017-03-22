Представитель Порошенко в Раде: коалиция юридически существует

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Парламентская коалиция юридически существует, сообщил представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Согласно моей информации, у нас юридически коалиция полностью существует. Где 226 подписей… Согласно моей информации, у нас полностью юридически коалиция существует", — заявил Герасимов в эфире "24 канала".

На вопрос, намерены ли власти формализовать или не формализовать отсутствие или наличие полноценной коалиции в парламенте, Герасимов ответил, что для него наличие коалиции — это эффективная работа парламента. "Буква закона прописывает коалицию в тот момент, когда мы выбираем премьер-министра", — сказал он.

Отвечая на вопрос о публичной легитимности коалиции, он заявил, что "коалиция меньше интересует украинцев, чем то, эффективно или неэффективно парламент издает на-гора положительные решения для страны".

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Оппозиция в Раде неоднократно обвиняла власти в фактическом отсутствии коалиции. Де-юре коалиция существует, однако де-факто у большинства нет необходимых 226 голосов для принятия важных решений. На этом фоне депутатам нелегко находить голоса даже под обычные законы, а из-за низкой дисциплины народных избранников спикер парламента Андрей Парубий периодически вынужден закрывать заседания досрочно. Лидер оппозиционной "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться с официальным запросом к спикеру Рады с требованием обнародовать поименный состав правящей коалиции.