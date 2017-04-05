Эксперты констатируют кризис в БПП, кризис в коалиции и слабость власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Парламентская коалиция вновь уменьшилась: народный депутат Владислав Голуб принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", о чем он написал на своей странице в Facebook. Как заявил Голуб, одной из причин стали "угрозы его жизни и здоровью".

Ранее из фракции БПП вышел народный депутат Юрий Бублик.

Теперь правящая коалиция, состоящая из Блока Петра Порошенко и "Народного фронта", фактически насчитывает 221 депутата (БПП – 140 человек, "НФ" – 81). Формально же большинство должно состоять минимум из 226 депутатов.

Почему народные избранники покидают пропрезидентскую фракцию? И как это скажется на работе парламентской коалиции? На эти вопросы РИА Новости Украина ответили политические эксперты.

Коалиция в режиме базара

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортника, "исход" из БПП – это тенденция.

"Экономических ресурсов у власти на всех не хватает. Фракция большая, но уже потеряла как минимум половину своего рейтинга. И конечно она уже не может провести того количества депутатов в следующий парламент", – отметил эксперт.

С другой стороны, говорит он, очевидно, что ресурсов у власти не хватает, чтобы удовлетворить аппетиты всех депутатов – прежде всего, экономические аппетиты.

"И поэтому происходит такой исход депутатов, которые оказались на обочине политэкономических процессов в этой фракции. Это объективный процесс, он связан с общим ослаблением в этой политической силе, с потерей перспектив этой политической силы для следующего политического цикла", – заявил политолог.

Важен также еще один фактор, добавляет Бортник: позиционирование отдельных депутатов в преддверии возможных досрочных парламентских выборов.

"Происходит такое отделение зерен от плевел. Происходит сегментация этой фракции. И уход из этой фракции людей, которые не смогли встроиться в структуру распределения власти", – сказал политолог.

При этом выход депутатов из БПП реально не скажется на существовании коалиции, уверен эксперт.

"Даже если в этой фракции останутся 10 человек, все равно будут считать, что коалиция номинально есть, хотя ее не существует. Поэтому на коалицию это не влияет. Коалиция в парламенте у нас все равно базарная: это когда под любое решение голоса формируются в результате подковерного базара, подковерных торгов. И выход даже 10-15 депутатов из фракции БПП ни на что не будет влиять", – подытожил Бортник.

"Власть движется к закату"

Это общий тренд, что доверие к власти даже ее сателлитов, "детищ" разного рода – в виде местных органов самоуправления, губернаторского сословия – оно снижается, считает политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Все больше местные элиты манкируют позиции центральных органов власти – конкретно Банковой, все больше не очень пока заметной активности по саботажу каких-то решений", – отмечает эксперт.

По его словам, люди присматриваются друг к другу с учетом возможного переформатирования власти – пусть не в этом году, а в следующем, а то и через какое-то время.

"Сейчас ведь действующая власть в любом случае движется к закату. Даже если в очередном порядке состоятся и парламентские, и президентские выборы, что возможно, хотя есть вероятность досрочных. Осталось ведь два года, по большому счету. Поэтому нарастание такие энтропических, центростремительных телодвижений будет, вне всякого сомнения", – заявил политолог.

Иллюзорное большинство

В то же время, по мнению Павлива, выход депутатов из БПП реально не повлияет на будущее парламенсткого большинства.

"Де-юре и де-факто коалиции нет. Она есть только в рамках некой информационной конструкции, иллюзорной реальности, которой власть пытается подменить реальность актуальную, объективную. И потеря одного-двух-трех штыков в этой ситуации ничего не решает", – сказал Павлив.

Конечно, если "Народный фронт" заявит о своем выходе из коалиции, безусловно, она перестанет существовать, а до тех пор одиночные выходы не будут иметь определяющего характера, уверен политолог: "пока не произойдет выход какого-то из двух субъектов, составляющих коалицию, эта музыка может быть вечной, можно бесконечно тянуть этот вопрос".

"Власть теряет поддержку. Она ищет новые способы для собственной легитимации и собственного укрепления. Попытки расширить коалицию будут продолжаться, но уже сейчас, мне кажется, это будет слишком дорого любому субъекту, который захочет влиться в коалицию. Времени, по большому счету, конвертировать этот маневр, не останется. Кто бы это ни был – "Самопомощь", Ляшко. От "Батькивщины" или Оппозиционного блока я (вхождения в коалицию) не жду", – сообщил Павлив.

Что говорит Конституция

Ранее политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко разъяснял нюансы существования и работы парламентской коалиции, отмечая, что в состоянии "ни жив, ни мертв" она может находиться сколь угодно долго.

Бондаренко сообщил, что по Конституции коалиция нужна только для одного момента: она должна существовать, эти 226 человек, на момент внесения кандидатуры премьер-министра на рассмотрение президента. А что делать дальше, и существует ли коалиция либо не существует – об этом Конституция не говорит.

"Есть, правда, положение относительно того, что если коалиция распадается, если в парламенте нет коалиции, то президент через 30 дней после того как не смогла сформироваться новая коалиция, имеет право распустить парламент. Право, но не обязанность! Поэтому — такая тупиковая ситуация", — заявил эксперт.

Он уверен: пока не рассорятся между собой окончательно "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко, до тех пор будут делать вид, что коалиция существует.