Погребинский о страхе Порошенко, кадровой революции и раздражении Европы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Почему Порошенко решил все же не пускать Юлию Самойлову в Киев, случится ли кадровая революция в политических верхах, как украинские чиновники отреагировали на теракт в Санкт-Петербурге и ждать ли досрочных президентских выборов: беседа РИА Новости Украина с политологом, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.

Президент Порошенко назвал провокацией решение РФ отправить на Евровидение в Киев Юлию Самойлову. Раньше вы говорили, что только глава государства может отменить решение СБУ, как-то пойти навстречу. Теперь все – решение о запрете окончательное?

– Я думаю, что это окончательное решение. Скандал будет продолжаться, конечно, все равно, но теперь уж Порошенко сложно будет отступить от своей позиции. Он уже сказал, что это русская провокация и так далее – ну, в своей манере. Так что я не думаю, что он отступит.

А Запад, который настаивает, мне кажется, проглотит это и ничего не будет отменено – Евровидение пройдет. Конечно, с осадком.

Это все элементы накопления раздражения. Европа все более и более раздражается Украиной и ей будет очень тяжело добиваться какой-то позитивной поддерки дальше, если будет продолжаться такая линия. Так что все в русле того же подхода, что "я могу пойти на сколь угодно бессмысленные и не в интересах страны шаги, чтобы не оказаться оппонентов так называемых украинских патриотов".

Ходят слухи, что в политических верхах грядет едва ли не кадровая революция, и Порошенко может согласиться с отставкой кого-то из основных фигур – Гонтаревой, Луценко, Гройсмана. Как вы считаете, будут ли подобные "жертвы" – для МВФ или Запада в целом?

– Я думаю, что с Гонтаревой это вопрос: она уже сказала, что готова уходить. Но мы же знаем, что фракция высказалась, что ее вполне устраивает деятельность Гонтаревой. Так что вопрос Гонтаревой пока не закрыт.

Что касается премьера, я тоже не думаю, что его оппонентам удастся его свалить – не верю. А какие-то менее значимые фигуры – возможно. Есть проблемы с нашим рокером (главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном – Ред.), еще ряд других. Но я предполагаю, что никакой кадровой революции пока не произойдет.

В Верховной Раде появился законопроект, который в случае принятия заставит депутатов говорить в парламенте только на украинском языке. И это на фоне введения квот на радио и ТВ. Как вы считаете, есть ли перспективы у законопроекта и подобных инициатив в целом?

– (Принятие) трудно исключить. Это та же линия, что Порошенко и другие уступают радикалам, она пока не остановилась, пока в этом же духе и действует украинская власть.

Пример Евровидения – типичный. Легко можно было бы Порошенко допустить (Самойлову – Ред.) и выглядеть как бы европейцем, хоть в чем-то. Но он не рискнул, потому что понимал: в роли оппонента правых радикалов, националистов он быть категорически не хочет. Хочет опираться на этот электорат. Поэтому он теперь каждый раз пытается удержать знамя, что он – главный националист, главный русофоб здесь.

Поэтому я не исключаю, что они (ВР – Ред.) могут проголосовать за какой-то абсурдный закон по русскому языку – это тоже возможно.

Украинские чиновники выразили соболезнования семьям погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга. А после катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ было практически полное молчание. Это сигнал? Риторика и позиция меняется?

– Я думаю, это попытка не выпадать из европейского концепта. Очевидно было, что все европейские лидеры выразят соболезнования. Это было понятно. На этом фоне если бы Украина этого бы не сделала, она выглядела бы как европейский изгой.

Они (власть – Ред.) нашли такой выход. Министр иностранных дел Климкин, (первый вице-спикер ВР) Геращенко – они высказывают соболезнования, а первые лица – нет. То есть как бы и нашим, и вашим. Поэтому, мне кажется, что это такой способ маневрировать, особенно если смотреть социальные сети. Журналистов наших – уродов. Но живет такая позиция (агрессивная по отношению к РФ в целом), реально никто не осуждает этих людей.

В общем, (властью) выбрана промежуточная форма (реакции).

В Украине вновь активно заговорили о возможных досрочных выборах – парламентских и даже президентских…

– Это теоретически возможно, но крайне маловероятно. Потому что для этого как минимум нужны два условия. На Западе должны видеть, на кого делать ставку, а похоже, сейчас нет человека, на которого они готовы поставить. И второе – должна быть какая-то ультракризисная ситуация, которая могла бы быть сфокусирована на первых лицах государства с требованиями досрочных выборов.

А мы видим – миллиард дали, возможность расплачиваться с долгами пока какая-никакая есть, значит, не надо отдавать последние деньги из загашника – золотовалютных резервов, – что точно повлекло бы к тому, что грохнулась бы гривна.

Пока удерживают, пытаются удержать этими подачками ситуацию так, чтобы она не свалилась в неконтролируемый процесс. А когда они (Запад) поймут, что у них есть какой-то свой кандидат, тогда и начнется какая-то работа по замене власти. Пока этого нет.