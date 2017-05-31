Корнейчук: Турчинов-Аваков управляют Порошенко, запугивая его

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Во вторник в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей – представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО.

По данным СМИ, большая часть активистов, ворвавшихся в облсовет, состояла из "русскоязычных националистов".

Члены партии "Национальный корпус" будут и дальше штурмовать областные советы в разных регионах Украины с требованием амнистии для участников АТО по примеру штурма Львовского облсовета, который произошел накануне. С таким заявлением выступил лидер партии, внефракционный народный депутат Андрей Билецкий.

Секретарь СНБО Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков продолжают мастерски "с помощью подконтрольных радикалов держать Порошенко в состоянии истерики и страха", отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

К последней акции он отнес радикалов, ворвавшихся в здание Львовского облсовета и публичное обещание главы "Нацкорпуса" Билецкого продолжить захват админзданий и облсоветов.

“Ведь именно чувством страха, в основном, и вызвано большинство действией Порошенко в последнее время. Технология, кстати, прекрасно отработанная на Януковиче.

К примеру, мы же понимаем, от кого именно за металлической сеткой прятался в Одессе Порошенко. Ему хватило, что едва унес ноги от радикалов Авакова в Быковне.

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Да и не забыл, как радикалы ходили к его дому.

А ведь именно на истерику Порошенко и расчитаны все действия Турчинова-Авакова. И пока все идет по плану. Порошенко совершает ошибку за ошибкой. И уже загнан в рамки "неадекватного диктатора". Как в глазах Запада, так и страны…”, – написал Корнейчук.