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    Интервью

    Луценко и Аваков забывают о презумпции невиновности - Кравец

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (587)

    (обновлено: )25
    Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что Луценко и Аваков используют политику двойных стандартов, когда в громких уголовных делах еще до приговора суда отмечают чью-то виновность.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    Высший совет правосудия определит, не являются ли давлением на служителей Фемиды резкие высказывания руководителей правоохранительных ведомств. Такое решение принял председательствующий судья по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича Владислав Девятко.

    Дать оценку заявлениям генпрокурора Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса, главы МВД Арсена Авакова и его советника Ильи Кивы ранее призвал адвокат Януковича.

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    В качестве примера "давления" защита Виктора Януковича привела недавнее сообщение в Facebook Юрия Луценко. Когда 25 мая Печерский райсуд отпустил под личное обязательство и залог задержанных бывших налоговиков, Луценко, в частности, написал: "Еще одно милосердное решение, и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича

    Законно ли комментирование высшими чиновниками неоконченных судебных дел, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як би ви інтерпретували такий допис генпрокурора? Чи можна його вважати тиском на суддів?

    — На жаль, дійсно, що генпрокурор, що міністр внутрішніх справ певним чином не стримують своїх висловлювань стосовно суддів, і це саме з огляду на міжнародне законодавство може трактуватись як тиск на суд. При цьому навіть вже є судова практика. Наприклад, є вже відповідні рішення Європейського суду з прав людини, де чітко зазначено, що пункт 2 статті 6 Конвенції забороняє заяви державних посадових осіб про незавершені розслідування кримінальних справ, які саме сприяють думці громадськості про вину обвинуваченого і передрішають оцінку фактів компетентних судових органів. Тобто фактично це є втручання в діяльність суду і за це також передбачена кримінальна відповідальність у відповідному Кримінальному кодексі України. Однак, у зв’язку з тим, що обидві ці особи відносяться до провладної партії, то вони на сьогоднішній день не дуже переймаються тим, щоб дотримуватись вимог закону. Це з одного боку. З іншого боку, нещодавно було — Німеччина відмовила в екстрадиції колишнього голови Укрсоцбанка Тимонькіна саме з тих підстав, що Генпрокуратура здійснювала певний тиск на свідка і тиск при розгляді саме питання щодо екстрадиції. Саме з цих підстав було відмовлено Генпрокуратурі в екстрадиції. Тобто вже це непоодинокі випадки, і навіть міжнародні судові інстанції цьому вже на цей час надали відповідну оцінку.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
    Эксперт назвал главную ошибку Луценко

    Тобто такі заяви, висловлювання до винесення вироку вважаються тиском?

    — Фактично вони є тиском і, знову ж таки, не для кого не секрет, і коли це стосується безпосередньо цих осіб або наближених до них осіб вони завжди заявляють, що вину особи, якщо ви пам’ятаєте стосовно поліцейських, які один в одного стріляли, або поліцейського, який вбив молодого чоловіка в автомобілі, — що саме виключно вирок суду може встановити вину. Тобто тут безпосередньо самі посадові особи — генпрокурор та голова МВС Арсен Аваков фактично, так мовити, працюють на політику подвійних стандартів. З одного боку, коли це стосується наближених до них осіб, їм це вигідно, вони пам’ятають, що визнати винним може тільки суд. В інших випадках, коли вони хочуть добитись певної громадської думки, для того, щоб добитись певних політичних дивідендів, вони зазначають, що ця особа вже винувата. Це є вже такі висловлення, на жаль, і від голови безпосередньо і уряду України, і безпосередньо від президента України, які в деяких гучних кримінальних справах ще до вироку суду зазначають, хто і як винен в тій чи іншій кримінальній справі.

    Якщо Вища рада правосуддя визнає заяви Луценка, Авакова тиском, це якось може вплинути на подальший розгляд справи про держраду екс-президента Януковича?

    — Зазвичай, як показує практика, Вища рада правосуддя, яка сформована в основному з осіб, які призначались туди президентом, і навіть Венеціанська комісія зазначала, що вона сформована неналежним чином, вона не прийме такого рішення стосовно тиску на суд. Це вже підтверджувалось іншими рішеннями Вищої ради правосуддя. У разі ж, якщо станеться таке неймовірне і Вища рада правосуддя все ж таки буде дотримуватись норм законодавства і прийме таке рішення, це буде підставою фактично для відводу прокурорів і слідчих, які перебувають в цій справі і, знову ж таки, це буде дуже вагомим аргументом у міжнародних інстанціях для скасування цього рішення суду в зв’язку з тим, що компетентним українським органом вже буде встановлено тиск на суд на стадії досудового слідства і судового слідства також.

    Які висловлювання може собі дозволити політик на відміну від чиновника?

    — Що стосується чиновників, то у разі, якщо Вища рада правосуддя прийме таке рішення, це буде підставою для порушення кримінальних справ стосовно тих чиновників, які таким чином намагались вплинути на рішення суду. Безпосередньо та ж Генпрокуратура зобов’язана буде розглядати питання стосовно свого ж генпрокурора. Ми розуміємо, що цього не буде. У разі, якщо це стосується політиків, то, відповідно, в подальшому політики можуть притягуватись до відповідальності у вигляді, наприклад, справ щодо відновлення честі та ділової репутації, тобто спростування певних даних. В іншому випадку притягнути до відповідальності неможливо. Однак якщо мова йде про чиновників, які безпосередньо обізнані з матеріалами справи і ще до вироку суду коментують їх, це низка кримінальних проваджень може бути порушені як і тиск на суд, як і розкриття матеріалів кримінальних проваджень та таке інше.

    Секретарь СНБО Александр Турчинов во время испытаний новой ракеты
    Юрий Бирюков, facebook
    Интервью Турчинова ВВС: "Наша задача - продвигаться на восток"

    А щодо справи Януковича? Його адвокати заявили, що хочуть допитати президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і екс-прем’єра Арсенія Яценюка. Як би ви прокоментували цю заяву, і наскільки важливі допити, на вашу думку?

    — Насправді чинний КПК передбачає, що між звинуваченням і між захистом можливе здійснення таких дій, і саме для встановлення всебічних і повних обставин цієї справи це можливо зробити. Однак, на мій погляд, на сьогоднішній день в зв’язку з таким великим тиском суд може не погодитись і не прийняти таке рішення щодо допиту в якості свідків, хоча це буде, на мій погляд, сприйняте як міжнародною спільнотою, так і безпосередньо українцями, негативно, тому що у разі, якщо немає чого приховувати, то незрозуміло, чому саме сьогоднішні посадові особи будуть ухилятись від такого допиту. Це з одного боку. З іншого боку, це, знову ж таки, може дати певні сумніви в об’єктивному розслідуванні цієї справи так званого Майдану, тому що насправді вже третій рік триває ця справа, і на сьогоднішній день держава не бачить і громадяни України не бачать якихось перспектив в розгляді і в притягненні винних осіб до відповідальності.

    Ранее политолог Алексей Якубин в  эфире "ГС" заявил, что работа ГПУ по  делу Януковича направлена на пиар-эффекты, а  адвокат,  Станислав Батрин  считает, что одна процедурная ошибка прокуратуры может легитимизировать Януковича.

    Напомним, эксперт Юрий Лесничий в эфире "ГС" заявил, что ГПУ находится под политическим давлением, расследуя дело о госизмене Виктора Януковича, а украинцы уже требуют реальных результатов.

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