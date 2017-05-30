Луценко и Аваков забывают о презумпции невиновности - Кравец

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Высший совет правосудия определит, не являются ли давлением на служителей Фемиды резкие высказывания руководителей правоохранительных ведомств. Такое решение принял председательствующий судья по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича Владислав Девятко.

Дать оценку заявлениям генпрокурора Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса, главы МВД Арсена Авакова и его советника Ильи Кивы ранее призвал адвокат Януковича.

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В качестве примера "давления" защита Виктора Януковича привела недавнее сообщение в Facebook Юрия Луценко. Когда 25 мая Печерский райсуд отпустил под личное обязательство и залог задержанных бывших налоговиков, Луценко, в частности, написал: "Еще одно милосердное решение, и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича

Законно ли комментирование высшими чиновниками неоконченных судебных дел, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як би ви інтерпретували такий допис генпрокурора? Чи можна його вважати тиском на суддів?

— На жаль, дійсно, що генпрокурор, що міністр внутрішніх справ певним чином не стримують своїх висловлювань стосовно суддів, і це саме з огляду на міжнародне законодавство може трактуватись як тиск на суд. При цьому навіть вже є судова практика. Наприклад, є вже відповідні рішення Європейського суду з прав людини, де чітко зазначено, що пункт 2 статті 6 Конвенції забороняє заяви державних посадових осіб про незавершені розслідування кримінальних справ, які саме сприяють думці громадськості про вину обвинуваченого і передрішають оцінку фактів компетентних судових органів. Тобто фактично це є втручання в діяльність суду і за це також передбачена кримінальна відповідальність у відповідному Кримінальному кодексі України. Однак, у зв’язку з тим, що обидві ці особи відносяться до провладної партії, то вони на сьогоднішній день не дуже переймаються тим, щоб дотримуватись вимог закону. Це з одного боку. З іншого боку, нещодавно було — Німеччина відмовила в екстрадиції колишнього голови Укрсоцбанка Тимонькіна саме з тих підстав, що Генпрокуратура здійснювала певний тиск на свідка і тиск при розгляді саме питання щодо екстрадиції. Саме з цих підстав було відмовлено Генпрокуратурі в екстрадиції. Тобто вже це непоодинокі випадки, і навіть міжнародні судові інстанції цьому вже на цей час надали відповідну оцінку.

Тобто такі заяви, висловлювання до винесення вироку вважаються тиском?

— Фактично вони є тиском і, знову ж таки, не для кого не секрет, і коли це стосується безпосередньо цих осіб або наближених до них осіб вони завжди заявляють, що вину особи, якщо ви пам’ятаєте стосовно поліцейських, які один в одного стріляли, або поліцейського, який вбив молодого чоловіка в автомобілі, — що саме виключно вирок суду може встановити вину. Тобто тут безпосередньо самі посадові особи — генпрокурор та голова МВС Арсен Аваков фактично, так мовити, працюють на політику подвійних стандартів. З одного боку, коли це стосується наближених до них осіб, їм це вигідно, вони пам’ятають, що визнати винним може тільки суд. В інших випадках, коли вони хочуть добитись певної громадської думки, для того, щоб добитись певних політичних дивідендів, вони зазначають, що ця особа вже винувата. Це є вже такі висловлення, на жаль, і від голови безпосередньо і уряду України, і безпосередньо від президента України, які в деяких гучних кримінальних справах ще до вироку суду зазначають, хто і як винен в тій чи іншій кримінальній справі.

Якщо Вища рада правосуддя визнає заяви Луценка, Авакова тиском, це якось може вплинути на подальший розгляд справи про держраду екс-президента Януковича?

— Зазвичай, як показує практика, Вища рада правосуддя, яка сформована в основному з осіб, які призначались туди президентом, і навіть Венеціанська комісія зазначала, що вона сформована неналежним чином, вона не прийме такого рішення стосовно тиску на суд. Це вже підтверджувалось іншими рішеннями Вищої ради правосуддя. У разі ж, якщо станеться таке неймовірне і Вища рада правосуддя все ж таки буде дотримуватись норм законодавства і прийме таке рішення, це буде підставою фактично для відводу прокурорів і слідчих, які перебувають в цій справі і, знову ж таки, це буде дуже вагомим аргументом у міжнародних інстанціях для скасування цього рішення суду в зв’язку з тим, що компетентним українським органом вже буде встановлено тиск на суд на стадії досудового слідства і судового слідства також.

Які висловлювання може собі дозволити політик на відміну від чиновника?

— Що стосується чиновників, то у разі, якщо Вища рада правосуддя прийме таке рішення, це буде підставою для порушення кримінальних справ стосовно тих чиновників, які таким чином намагались вплинути на рішення суду. Безпосередньо та ж Генпрокуратура зобов’язана буде розглядати питання стосовно свого ж генпрокурора. Ми розуміємо, що цього не буде. У разі, якщо це стосується політиків, то, відповідно, в подальшому політики можуть притягуватись до відповідальності у вигляді, наприклад, справ щодо відновлення честі та ділової репутації, тобто спростування певних даних. В іншому випадку притягнути до відповідальності неможливо. Однак якщо мова йде про чиновників, які безпосередньо обізнані з матеріалами справи і ще до вироку суду коментують їх, це низка кримінальних проваджень може бути порушені як і тиск на суд, як і розкриття матеріалів кримінальних проваджень та таке інше.

А щодо справи Януковича? Його адвокати заявили, що хочуть допитати президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і екс-прем’єра Арсенія Яценюка. Як би ви прокоментували цю заяву, і наскільки важливі допити, на вашу думку?

— Насправді чинний КПК передбачає, що між звинуваченням і між захистом можливе здійснення таких дій, і саме для встановлення всебічних і повних обставин цієї справи це можливо зробити. Однак, на мій погляд, на сьогоднішній день в зв’язку з таким великим тиском суд може не погодитись і не прийняти таке рішення щодо допиту в якості свідків, хоча це буде, на мій погляд, сприйняте як міжнародною спільнотою, так і безпосередньо українцями, негативно, тому що у разі, якщо немає чого приховувати, то незрозуміло, чому саме сьогоднішні посадові особи будуть ухилятись від такого допиту. Це з одного боку. З іншого боку, це, знову ж таки, може дати певні сумніви в об’єктивному розслідуванні цієї справи так званого Майдану, тому що насправді вже третій рік триває ця справа, і на сьогоднішній день держава не бачить і громадяни України не бачать якихось перспектив в розгляді і в притягненні винних осіб до відповідальності.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что работа ГПУ по делу Януковича направлена на пиар-эффекты, а адвокат, Станислав Батрин считает, что одна процедурная ошибка прокуратуры может легитимизировать Януковича.

Напомним, эксперт Юрий Лесничий в эфире "ГС" заявил, что ГПУ находится под политическим давлением, расследуя дело о госизмене Виктора Януковича, а украинцы уже требуют реальных результатов.