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30.05.201717:33
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    Политика

    Аваков в шутку пригрозил расстрелом копам за разбитые электрокары

    (обновлено: )83
    Как отметил глава МВД Арсен Аваков, учитывая стоимость автомобилей и их специфику, полицейские будут трижды проходить экзамен перед тем, как сесть за руль электрокаров.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Первым трем полицейским, которые разобьют в ДТП новые электрокары Mitsubishi Outlander PHEV, грозит расстрел, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Учитывая стоимость этих машин и особенно их специфику, мы перед тем, как их дать, сначала заставим полицейских трижды пройти экзамен, потом показать, как они умеют водить электромобиль. И мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию", — сказал в шутку министр.

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    Ранее в центре столицы новые автомобили с экологическими двигателями Mitsubishi Outlander PHEV, которые были переданы Украине Японией в рамках Киотского протокола, устроили световое шоу. Новые машины будут направлены в региональные подразделения полиции. Их распределят между региональными органами полиции для нужд патрульной полиции, групп быстрого реагирования, подразделений превенции и взрывотехников.

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