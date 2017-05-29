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    По делу Януковича допросили Яценюка, Турчинова и Авакова

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (586)

    (обновлено: )23702
    Представитель государственного обвинения Руслан Кравченко заявил, что политики были допрошены на стадии досудебного следствия, а также их будут вызывать в суд.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. По делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича допрошены министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк, заявил представитель государственного обвинения Руслан Кравченко.

    По его словам, политики были допрошены на стадии досудебного следствия, а также их будут вызывать в суд.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание по делу Януковича в Киеве: фото из суда

    На вопрос журналистов, будет ли допрошен президент Петр Порошенко, Кравченко отметил: "Обвинение не планирует вызвать президента, потому что необходимости нет", сообщает "Украинская правда".

    Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. При этом суд предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции. Однако экс-президент не воспользовался ею, так как киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

    По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска".

    Ранее экс-президент опроверг обвинения следствия в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти РФ также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

    При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

    Расследование дела о госизмене проходило по специальной процедуре заочного осуждения, которая была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

    Защита Януковича требует обеспечить участие экс-президента в заседании в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда РФ. По словам адвокатов, Янукович не против личного участия в заседании, однако не может этого сделать, так как в Украине ему угрожает опасность.

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    Ожидается, что в ходе судебного заседания в понедельник защита официально озвучит свою позицию о возможности назначения дела к рассмотрению по существу. Ранее адвокаты заявили, что обвинительный акт подготовлен плохо и рассмотрение дела начинать нельзя.

    Кроме того, на заседании защита может озвучить позицию Януковича — хочет ли он, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. По законам, уголовные дела об особо тяжких преступлениях по ходатайству обвиняемого могут быть рассмотрены судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Янукович должен принять решение по этому вопросу до начала судебных заседаний по существу.

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