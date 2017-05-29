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    Суд перенес предварительное заседание по делу Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (585)

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    Перерыв объявлен в связи с окончанием рабочего дня. Первоначально суд планировал продолжить судебное заседание 8 июня, однако в связи с тем, что адвокат заявил о планах уехать в отпуск в этот период, назначена новая дата судебного заседания.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева перенес на 16 июня предварительное заседание по делу экс-президента Виктора Януковича о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
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    Заседание по делу Януковича в Киеве: фото из суда

    Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по делу Януковича о госизмене.

    "В деле объявляется перерыв до 09.00 16 июня", — сказал председательствующий судья Вячеслав Девятко.

    Перерыв объявлен в связи с окончанием рабочего дня. Первоначально суд планировал продолжить судебное заседание 8 июня, однако в связи с тем, что адвокат заявил о планах уехать в отпуск в этот период, назначена новая дата судебного заседания.

    Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. При этом суд предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции. Однако экс-президент не воспользовался ею, так как киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

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