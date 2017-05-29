Суд перенес предварительное заседание по делу Януковича

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева перенес на 16 июня предварительное заседание по делу экс-президента Виктора Януковича о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по делу Януковича о госизмене.

"В деле объявляется перерыв до 09.00 16 июня", — сказал председательствующий судья Вячеслав Девятко.

Перерыв объявлен в связи с окончанием рабочего дня. Первоначально суд планировал продолжить судебное заседание 8 июня, однако в связи с тем, что адвокат заявил о планах уехать в отпуск в этот период, назначена новая дата судебного заседания.

Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. При этом суд предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции. Однако экс-президент не воспользовался ею, так как киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.