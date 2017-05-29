Суд продолжил заседание по делу Януковича. Видеотрансляция

Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. Суд рассмотрел ряд ходатайств защиты, в частности об обеспечении его участия в суде в режиме видеоконференции. Суд предоставил Януковичу программную возможность участия в суде в режиме видеоконференции. Однако экс-президент так и не вышел на связь с судом. Причиной стало то, что киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

Участие Януковича в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции с киевским судом невозможно без соответствующего запроса украинской стороны, заявил в понедельник журналистам его адвокат Виталий Сердюк.

Участие Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

"Я планирую подать заявление, подписанное непосредственно Януковичем, о применении европейской конвенции о взаимной правовой помощи. Пока не получен вызов нашим клиентом на участие в данном судебном заседании. Сейчас не отправлен, как предусмотрено конвенцией, запрос на предоставление международно-правовой помощи. Это приводит к невозможности участия Виктора Януковича в заседании, к невозможности признания собранных доказательств надлежащими и допустимыми", — заявил Сердюк.

По его словам, защите непонятно, почему украинская сторона не направляет РФ соответствующий запрос. Адвокат считает, что, возможно, обвинение боится услышать показания Януковича в суде.

Помимо этого Сердюк сообщил, что намерен на заседании суда в понедельник подать более 230 различных ходатайств.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска".

Ранее экс-президент опроверг обвинения следствия в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти РФ также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

Расследование дела о госизмене проходило по специальной процедуре заочного осуждения, которая была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Защита Януковича требует обеспечить участие экс-президента в заседании в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда РФ. По словам адвокатов, Янукович не против личного участия в заседании, однако не может этого сделать, так как в Украине ему угрожает опасность.

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Ожидается, что в ходе судебного заседания в понедельник защита официально озвучит свою позицию о возможности назначения дела к рассмотрению по существу. Ранее адвокаты заявили, что обвинительный акт подготовлен плохо и рассмотрение дела начинать нельзя.

Кроме того, на заседании защита может озвучить позицию Януковича — хочет ли он, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. По законам, уголовные дела об особо тяжких преступлениях по ходатайству обвиняемого могут быть рассмотрены судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Янукович должен принять решение по этому вопросу до начала судебных заседаний по существу.