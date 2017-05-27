Аваков заявил об угрозах после задержания экс-налоговиков Януковича

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. После спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен бывшего президента Украины Виктора Януковича правоохранители получают "угрозы даже из Москвы", заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте также: Марунич: несколько неудобных вопросов о миллиардах и "Нафтогазе"

"На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции. Оказывается яростное сопротивление и применяются попытки подкупа с целью положительного решения вопросов, связанных с задержанием. Даже получали звонки из Москвы", — сказал Аваков на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком, передает УНИАН.

Между тем, он пообещал и второй этап задержаний бывших чиновников.

По его словам, на сегодняшний день арестованные экс-налоговики еще не внесли денежные залоги. Срок для зачисления средств на спецсчет заканчивается в понедельник, 29 мая.

Кроме того, министр сообщил о подготовке апелляционных жалоб на решение Печерского райсуда Киева об освобождении нескольких подозреваемых бывших налоговиков под личное обязательство.

В среду, 25 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".