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    Аваков заявил об угрозах после задержания экс-налоговиков Януковича

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    По словам Авакова, "на сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. После спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен бывшего президента Украины Виктора Януковича правоохранители получают "угрозы даже из Москвы", заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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    УНИАН
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    "На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции. Оказывается яростное сопротивление и применяются попытки подкупа с целью положительного решения вопросов, связанных с задержанием. Даже получали звонки из Москвы", — сказал Аваков на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком, передает УНИАН.

    Между тем, он пообещал и второй этап задержаний бывших чиновников.

    По его словам, на сегодняшний день арестованные экс-налоговики еще не внесли денежные залоги. Срок для зачисления средств на спецсчет заканчивается в понедельник, 29 мая.

    Кроме того, министр сообщил о подготовке апелляционных жалоб на решение Печерского райсуда Киева об освобождении нескольких подозреваемых бывших налоговиков под личное обязательство.

    В среду, 25 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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