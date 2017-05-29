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    Защита Януковича отказалась от суда присяжных

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (585)

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    По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, защита настаивает, чтобы все вопросы, связанные с этим делом рассматривались исключительно в составе профессиональных судей, без привлечения присяжных.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Виктора Януковича просит Оболонский районный суд Киева, чтобы дело о госизмене рассматривали профессиональные судьи, а не присяжные, заявил в понедельник адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

    Суд продолжил подготовительное заседание по делу Януковича
    УНИАН в Facebook
    Суд продолжил заседание по делу Януковича. Видеотрансляция

    "Защита настаивает, чтобы все вопросы, связанные с этим делом… рассматривались исключительно в составе профессиональных судей, без привлечения присяжных", — заявил Сердюк в ходе заседания.

    Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. При этом суд предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции. Однако экс-президент не воспользовался ею, так как киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

    Ранее защита попросила обеспечить присутствие генпрокурора Украины Юрия Луценко на судебном заседании в Киеве по уголовному делу против экс-президента страны Виктора Януковича о госизмене для обеспечения принципа состязательности судебного процесса.

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