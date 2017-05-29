Защита Януковича отказалась от суда присяжных

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Виктора Януковича просит Оболонский районный суд Киева, чтобы дело о госизмене рассматривали профессиональные судьи, а не присяжные, заявил в понедельник адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

"Защита настаивает, чтобы все вопросы, связанные с этим делом… рассматривались исключительно в составе профессиональных судей, без привлечения присяжных", — заявил Сердюк в ходе заседания.

Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. При этом суд предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции. Однако экс-президент не воспользовался ею, так как киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

Ранее защита попросила обеспечить присутствие генпрокурора Украины Юрия Луценко на судебном заседании в Киеве по уголовному делу против экс-президента страны Виктора Януковича о госизмене для обеспечения принципа состязательности судебного процесса.