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    В Харькове полицейский автомобиль разбил "ВАЗ" во время погони

    (обновлено: )18
    Во время погони за Renault в районе Гончаровского моста машина полиции столкнулась с "ВАЗ-2106", в результате чего водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
    В Харькове полицейский автомобиль разбил ВАЗ во время погони
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Харькове во вторник на пересечении улицы Конева и Гимназической набережной столкнулись патрульный автомобиль Toyota Prius и "ВАЗ-2106", сообщает newsroom.kh.ua со ссылкой на очевидцев случившегося.

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    Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе патрульной полиции.

    По данным правоохранителей, полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками преследовал автомобиль Renault, который ранее грубо нарушил правила дорожного движения на улице Конева. В районе Гончаровского моста машина полиции столкнулась с "ВАЗ-2106", в результате чего водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

    По данным издания, на месте событий работала следственно-оперативная группа, которая установит степень вины участников дорожного движения.

    newsroom.kh.ua
    В Харькове полицейский автомобиль разбил "ВАЗ" во время погони

    Напомним, ДТП с участием автомобиля патрульной полиции произошло на поселке Котовского в Одессе в субботу, 20 мая.

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