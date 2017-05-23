КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Харькове во вторник на пересечении улицы Конева и Гимназической набережной столкнулись патрульный автомобиль Toyota Prius и "ВАЗ-2106", сообщает newsroom.kh.ua со ссылкой на очевидцев случившегося.

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным правоохранителей, полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками преследовал автомобиль Renault, который ранее грубо нарушил правила дорожного движения на улице Конева. В районе Гончаровского моста машина полиции столкнулась с "ВАЗ-2106", в результате чего водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

По данным издания, на месте событий работала следственно-оперативная группа, которая установит степень вины участников дорожного движения.

newsroom.kh.ua В Харькове полицейский автомобиль разбил "ВАЗ" во время погони

Напомним, ДТП с участием автомобиля патрульной полиции произошло на поселке Котовского в Одессе в субботу, 20 мая.