Шах и мат. Как радикалы поставили на колени главу МВД Авакова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Беспорядки в стране продолжаются. В Киеве после событий 9 мая под зданием МВД митингуют представители добровольческого корпуса ОУН и сочувствующие им. Не лучше ситуация и в Днепре, где радикалы из С14 осаждают полицию, прокуратуру. В Николаеве получившие по шее от ветеранов Афганистана бойцы "Гражданского корпуса" (бывший "Азов"), устраивают ответные нападения на "афганцев". Аваков заглаживает вину перед ультраправыми. Полиция, по указанию сверху, снова наблюдает за происходящим со стороны, не вмешивается, так как за проявленную инициативу в наведении порядка грозит увольнение и уголовная ответственность.

Побитые "герои"

Беспорядки 9 мая были ожидаемы. Глава МВД Аваков на свой странице в ФБ предупреждал, что полиция будет действовать жестко и пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию на корню. И, частично, так и получилось.

В Киеве стражи порядка действовали на опережение — заблокировали большую часть представителей ОУН, которые собирались в этот день "воевать" с участниками акции "Никто не забыт, ничто не забыто", в их же офисе. Но после того, как из окон в нацгвардейцев и спецназовцев полетели дымовые шашки, краска, картошка, а какой-то тип целился из гранатомета, полиция штурмовала помещение и задержали более 20-ти бойцов. ОУНовцы заявили, что их дескать жестоко избил спецназ и потребовали отставки министра. Для пущей убедительности собрались и покричали под стенами МВД, но ничего не добились. На эту акцию Аваков внимания не обратил.

В эти дни глава МВД разгребает последствия 9 мая в Днепре, где полицейские, выполнившие свои профессиональные обязанности по обеспечению порядка, как оказалось, подложили Авакову свинью.

На колонну "Марша победы" в Днепре из представителей "Оппоблока" и социалистов, в руках которых были красные флаги с партийной символикой, напали лица в камуфляже и потребовали убрать знамена. Но получили отпор от молодых спортивных парней из числа охранников шествия. Полиция вмешалась и не только развела в разные стороны противоборствующие стороны, но и скрутила зачинщиков — людей в камуфляже. Но, как оказалось, стражи порядка задержали не тех, так как в камуфляже были патриоты, ветераны АТО и активисты из С14 (Сич), по слухам, организации, близкой к мэру города Борису Филатову. Сопредседатель фракции "Оппоблока" в парламенте Александр Вилкул заявил, что за этой провокацией стоят мэр Днепра Борис Филатов и нардеп Андрей Денисенко.

Филатов заявил, что "реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными. Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" — они ее получат".

Не мягче высказался не безызвестный основатель "Правого сектора", друг мэра Днепра, нардеп Дмитрий Ярош, который сообщил, что беспорядки 9 мая приведут к протестам в городе и потребовал не только сменить руководств полиции Днепра и области, но и почистить город от партий из оппозиции.

"В противном случае заговорит улица, а возможно, и стволы. Не надо играть с украинцами! Один уже поиграл и сейчас далеко", — заявил Ярош.

После этих угроз Аваков тут же пошел на встречу пожеланиям своих соратников. Ссориться со своим электоратом представитель "Народного фронта" в должности главы МВД не посмел. Ведь "НФ" и сам Аваков делают ставку на этот регион в будущих, если не парламентских, то президентских выборах. Аваков тут же подписал приказ об увольнении начальника областного управления полиции и его заместителя, и назначил новых. Будет проведена служебная проверка, так как уволенным грозит уголовная ответственность за превышение служебных полномочий. А по сути, за выполнение ими своих служебных обязанностей.

Несмотря на смену руководства областной полиции на более сговорчивое, в городе спокойнее не стало. Под офис "Оппоблока" в жилом доме бросили коктейли Молотова. Загорелась входная дверь. А неугомонные, безработные активисты и сочувствующие им продолжают митинговать под стенами полиции и прокуратуры, требуя наказать тех, кто избил ветеранов АТО.

Министр — политик, а не юрист

Столкновения 9 мая планировались. Действующая власть об этом знала и обстановка накалялась за несколько месяцев до этого дня, но никто ничего не предпринимал, считает эксперт по безопасности Сергея Шабовта.

"Проблема Авакова в том, что он заполитизированный, полностью лишенный профессиональных навыков и действующий в угоду властьпридержащих. И реакция министра на события в Днепре не профессиональная, потому что без расследования уволены начальник управления и его заместители. И это уже не впервые, когда он поступает необдуманно. Если вспомнить, он уже увольнял целые райотделы и подразделения, с точки зрения отношения к людям — это аморально. Ему плевать на человеческие судьбы, на объективное разбирательство, на презумпцию невиновности. Мэр Днепра сегодня получил карт- бланш для создания бригад опричников. Что самое страшное, в стране определенные группы людей получают индульгенцию на совершение любого преступления, среди них и участники АТО", — отмечает Сергей Шабовта.

А среди этой категории лиц очень много "липовых" ветеранов, которые купили удостоверения, но это проблема сегодня никого не занимает, подметил эксперт.

"И вся эта низкопробная публика, не имеющая ни образования, ни социального статуса, пройдя через мародерства, грабежи и насилие, вдруг, каким-то образом, превращается в героев. Я знаю много городов где эта критическая масса начинает терроризировать простых людей — бьют водителей маршруток, срывают сессии местных советов, беспредельничают в общественных местах и так далее. Не смотря на их уголовные проступки их героизируют и все прощают. Я убежден, что полиция в Днепре действовала правильно и, во вопреки ожиданиям Авакова, они не стали измываться над участниками марша, что происходило в Киеве. Люди аплодировали Днепровской полиции. Но это стало поводом для разжигания вражды. В окружении Порошенко пытаются навязать мысль, что акции проводимые 9 мая проплачены Кремлем, но они не понимают, что шествия 9 мая несут в себе протестные настроения со стороны граждан Украины. Они не понимают, что после этого шабаша, которое они называют "Революция гидности", страна скатилась в пропасть и народу уже надоело, что ему постоянно затыкают рот", — объясняет Шабовта.

Если в Днепре полиция действовала по ситуации, то в Киеве — на опережение, так как ОУНовцы заранее заявили о том, что они акцию "Бессмертный полк" превратят в "смертный". А это, по утверждению Сергея Шабовты, прямая угроза терроризма.

"Штурм офиса ОУН был оправдан. Они из окон бросались чем попало, а если бы начали забрасывать полицию и гвардейцев гранатами?! Единственное, на мой взгляд, ими должна была заниматься СБУ, задача которой — пресечение антитеррористических угроз. Их должна была штурмовать СБУшная "Альфа" — так как это прямая террористическая угроза мирному населению Украины, но СБУ самоустранилась. В последний момент в планы радикалов вмешалась полиция, у меня сложилось такое впечатление", — отмечает Шабовта.

Как считает эксперт по безопасности, не стоит забывать о детище Авакова и Билецкого — "Национальный корпус" (в прошлом "Азов"), движение, по своей сути напоминающее ОПГ. Они проявили себя в Николаеве, вступив в стычку с ветеранами-"афганцами", а получив отпор 10 мая, устроили разборки в их офисе.

"Мне даже страшно представить, как ответят "афганцы". В отличие от этих малопрофессиональных бойцов "Азова", "афганцы" умеют воевать — тихо и незаметно. И нужно бояться не придуманного "Шатуна", а "афганцев". При том, что сегодня идет массированная атака на все ветеранские организации, кроме АТОшных", — констатирует Сергей Шабовта.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время ситуация не успокоится. Каждому политическому движению надо заявить о себе, а скандалы — лучший пиар-ход.