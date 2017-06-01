И прольется кровь. Почему силовики в упор не замечают националистов?

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сотни молодых людей специально отобранных и подготовленных готовят наступать и убивать любого, кто встанет на их пути. Националисты вооружаются и тренируются не только на своих базах, но и в реальной обстановке в стычке с полицией. МВД их поощряет, некоторым помогает материально. И за этим всем спокойно наблюдает СБУ, а переломный момент — не за горами. Как бы не стало поздно.

Радикальная кучка

Партии "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" (бывший "Азов") и "Правый сектор" в марте этого года подписали документ об объединении "Национальный манифест". Среди их целей: Украина должна направить усилия на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием. Партии намерены культивировать в Украине традиционные ценности, усилить уголовную ответственность за коррупцию, вести эффективную борьбу с нелегальной миграцией, создать единую поместную церковь с центром в Киеве. А так же собираются ввести процедуру импичмента президента и отзыва депутатов и хотят ввести выборность судей и местных чиновников.

"Завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам, мы реализуем этот манифест", — заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и, партии будут не просто координировать усилия, а "совместно достигать поставленных целей".

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что этим манифестом они "начинают свой крестовый поход против этой власти".

Поход начали с боевой подготовки. Уже упорно осваивают азы рукопашного боя, стрельбы, правильного обращения с холодным оружием. Особенно постарался в этом "Нацкорпус". На днях в Запорожье прошел сбор в рамках всеукраинского обучения "Национальных дружин". Несколько дней, бойцы "Нацкорпуса" демонстрировали свои навыки в стрельбе из автоматов, боевом искусстве, ножевом бое, захвате и "зачистке" зданий. В в Харькове состоялся турнир спортивного ножевого боя восточного крыла "Нацкорпуса" и экзамен.

"Мы будем воевать со всеми, как воевали, и будем побеждать в нашей борьбе", напутствовал бойцов инструктор.

А во Львове объединенные националисты уже смогли показать свои навыки, когда прорывались в здание облсовета на сессию. Бойцы в футболках "Нацкорпуса" профессионально разбросали патрульных полицейских стоявших на их пути и расчистили проход в госучреждение. И пообещали на этом не останавливаться.

Когда запахнет порохом?

Они уже не в первый раз демонстрируют свою силу, но компетентные органы этого словно не замечают или же делают вид, что не замечают. Но заявки лидеров и показательные выступления говорят о серьезности намерений ультраправых.

"В СБУ есть Департамент защиты национального государства и присматривать за разными партиями и движениями экстремистского толка, его непосредственная функция, как и борьба с терроризмом. То, чем они занимаются знают в СБУ, но, на этой стадии принимать к ним какие-то эффективные методы — невозможно. Так как тут же последуют обвинения в том, что душится национальное движение, запрещается подготовка воинов. К тому же, многие у власти их поддерживают. Главное, чтобы не было поздно принимать меры. Надо найти тот Рубикон, когда стоит действовать жестко. Я думаю, что сейчас работа в этом направлении идет, но незаметная. В данной ситуации соблюдать нейтралитет, политическую незаангажированность и при этом патриотизм, для сотрудников СБУ сложно", — считает генерал СБУ Василий Вовк.

Ничего не поделаешь, но надо признать, что бойцов из разных ультраправых движений и партий обучают бывшие правоохранители, в том числе и из СБУ. Но занимаются они с ними не из патриотических мотивов — а ради денег.

"Ведь каждый из этих движений имеет финансовую поддержку. И каждый понимает, что эти структуры могут быть использованы не только для обороны Украины, а и для обороны коммерческих интересов определенных лиц. Во Львове они действовали профессионально. Чувствуется, что их готовили хорошие специалисты, не то, что патрульных в течении трех месяцев. Сегодня откровенно наши полицейские проигрывают бойцам из политических движений и партий. Это отдает махновщиной, так как они творят, что хотят", — подчеркивает Вовк.

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Как заметил генерал СБУ, сейчас укрепляются все и полиция и радикалы. Противостояние если и будет, оно будет военным. Поэтому все готовятся, в том числе ультраправые, которые привлекают опытных инструкторов из силовых структур и проходят подготовку и осваивают навыки уличных боев, захвата зданий, что видели во Львове, а это не обойдется без кровопролития.

Но сегодня все пущено на самотек, а поэтому, по мнению генерала СБУ, не удивительно, что упустили момент, когда ультраправые начали объединяться. Последствия их деятельности могут быть печальные — если еще на западе или в центральной части Украине начнутся боевые действия, то от страны ничего не останется.

"Аваков-Турчинов — уже несколько лет одна команда. И понятное дело, что и партии, за которыми они стоят, будут ориентироваться на них. А Аваков сегодня уже занимают весомую позицию и уже видны все расклады. Он серьезный конкурент для многих у власти. С одной стороны, это хорошо, потому что без конкуренции будет тоталитарный режим. Но к сожалению, они все рвутся к власти и не исключен силовой вариант", — отметил генерал СБУ.

И, как подчеркнул Василий Вовк, очень многие сегодня сидят на чемоданах, хотя порохом еще не пахнет. Но они ждут, что как только в стране начнутся заворушки, они сбегут, потому что победители будут судить побежденных.

Единственное, что можно предпринять уже сегодня, это попытаться договориться с националистическими силами, но ни у кого нет ни желания, ни воли.