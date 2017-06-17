Гройсман подставляет Порошенко или дрейфует к Турчинову-Авакову - Корнейчук

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Премьер Владимир Гройсман призвал использовать опыт Хорватии в разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса.

По его словам, после установления контроля над границей с РФ, украинское правительство "должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине".

"В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе", — заявил Гройсман.



Комментируя слова премьер-министра, политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал его риторику близкой к недавнему заявлению главы СНБО Александра Турчинова о новом формате АТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Гройсман или полный глупец, подставляющий Порошенко, или начал плавно дрейфовать в сторону ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый), понимая, что дни его шефа сочтены.



Именно так можно трактовать слова Гройсмана о том, что Донбасс нужно реинтегрировать по хорватскому сценарию.



Напомню коротко суть сценария. Несмотря на наличие миротворцев ООН, Хорватия в 1995 году провела военную операцию "Буря" против непризнанной Республики Сербская Краина. Захватив территорию и, по сути, выгнав со своей земли сотни тысяч живших там сербов.



Такой вариант реинтеграции для Донбасса предлагает Гройсман? Очень похоже на риторику Турчинова…", — отметил Корнейчук.