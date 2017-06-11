Аваков и Князев в Одессе

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Одесской области остро стоит вопрос скрытого сепаратизма. Об этом заявил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин. Ситуацией в регионе обеспокоены и в Министерстве внутренних дел, и в Национальной полиции Украины.

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Глава Нацполиции Сергей Князев отметил увеличение числа разбойных нападений в Одесской области и необходимости остановить эту тенденцию.

О ситуации в Одессе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор Александр Тарасенко.

Вы заметили ухудшение криминогенной ситуации в Одесской области?

— Визуально я лично не заметил, но судя по сообщениям, которые проходят в СМИ, и судя по тем сводкам, которые дает пресс-служба ОблОВД и городского ОВД, действительно как-то больше стало довольно таких тревожных сообщений. И также есть сообщения о том, что есть такие находки оружия у людей, особенно в области, которые, возможно, связаны с сепаратистскими какими-то группировками, которые ведут какую-то подпольную деятельность в Одесской области.

Сергей Князев и Арсен Аваков приезжали в Одесскую область. Есть ли надежда, что этот визит как-то улучшит криминогенную ситуацию?

— Программа визита была очень насыщенной, за два дня они посетили довольно много мест. Начался визит с открытия сервисного центра на Киевском шоссе, это сервисный центр по выдаче водительских прав, сдача экзаменов и переоформление автомобилей, после этого они направились в Одесскую академию, где встретились с курсантами, эта встреча была закрыта как для прессы, так и для посетителей. После этого Аваков и Князев встретились с одесскими активистами, которые заявили, что накануне во время попытки остановить концерты Ирины Билык в Одессе, они попали под давление полицейских и заявляли о том, что их избили. Активисты устраивали протесты под стенами ОблОВД, и там Аваков встретился с ними, выслушал обе стороны – и тех полицейских, которые принимали участие в конфликте, и активистов, и заявил, что будет проведено расследование, виновные будут наказаны. Дальше делегация отправилась уже в Одесскую область, там в Болграде была встреча с военнослужащими, специальной бригады ВСУ. Это такая экспериментальная часть, которая направлена именно на случаи быстрого реагирования, то есть по борьбе с бандформированиями, со случаями разбойных нападений. Это будет экстренная такая служба, но там около 300 военнослужащих проходят свою службу, и все они будут помогать. В Измаиле было вручено девять квартир пограничникам, и 10 служебных автомобилей сотрудникам полиции. И также был объявлен донабор в органы полиции Бессарабии – 120 новых вакансий открыто, куда приглашаются новые полицейские – об этом написал сегодня Аваков на своей странице в Фейсбук. В Одессе также было вручено 77 автомобилей, а также специальные знаки отличившимся и даже были вручены наградные пистолеты с инициалами Авакова.

МВД Украины Арсен Аваков в Болграде, 10 июня 2017

Во время выступления в Одесском государственном университете внутренних дел от Князева прозвучало обещание в ближайшее время изменить систему обучения будущих полицейских. Что не устраивает руководителя Нацполиции?

— От также заявил о том, что вот уже за последние полгода можно сделать выводы, что одесские, по крайней мере по Одесской области, сотрудники уже изменили свой подход к работе, то есть уже проведен такой довольно масштабный учебный процесс. И уже в будущее поколение, он заявил, что нужно вкладывать именно вот те правильные черты, большую контактность с людьми, чего не хватало предыдущей милиции.

Также прозвучало заявление, что уже с понедельника начнет работу дорожная полиция.

— Да, было заявлено, что 30 автопатрулей будут курсировать по дорогам области. Это, конечно же, в первую очередь будут основные направления – трасса Одесса-Киев, трасса Одесса-Рени, и в Николаевском направлении – трасса Одесса-Николаев и Одесса-Вознесенск. Как будут справляться эти 30 машин, и как они будут распределены именно по трассам, об этом сказано не было. Уже будут на месте решать, скорее всего, сотрудники полиции, которые будут принимать в этом участие, и вот они обещают навести порядок на дорогах области, потому что сейчас летний сезон, есть пять направлений, где ремонтируются дороги, и там, к сожалению, учащаются случаи ДТП, потому что люди начинают быстро гонять. Уже есть несколько серьезных аварий, к сожалению, с человеческими жертвами, вот в первую очередь на предотвращение таких фактов, а также нетрезвой езды, будут работать эти 30 автопатрулей.

Что значит совместный визит руководителей МВД и Национальной полиции Украины?

— Масштабный визит в Одесской полиции ждали довольно давно, и очень много было вопросов накопившихся, кроме того, что вот было много встреч с рядовым составом, и то есть вручение этих же автомобилей, квартир и наград, но и было очень много вопросов внутренних, которые не выносятся на общий суд. С руководством одесской полиции, в Измаиле, в Болграде были такие совещания. Там решались какие-то вопросы, которые и требовали именно присутствия Авакова и Князева.

Арсен Аваков/Facebook Арсен Аваков в ходе визита в Измаил, 10 июня 2017

Ранее председатель Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко заявил, что уровень доверия к полиции будет определять, где есть слабые места, над которыми ведомству нужно поработать.