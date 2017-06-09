наверх
09.06.201703:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Противники Билык собираются пикетировать главк одесской полиции

    Тема:

    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе (305)

    (обновлено: )24
    Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе, который прошел в четверг вечером, произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба.
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Инициатор бойкота концерта Ирины Билык в Одессе Сергей Стерненко призвал активистов, выступающих против певицы, пикетировать областное управление полиции. Активист обвинил правоохранителей в провокациях и избиении.

    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе. Видео
    Канал на Youtube Пушкинская.net
    "Докажите, что она пророссийская". Столкновения перед концертом Билык

    В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. К заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. 

    Смотрите также: Почему не воюешь в АТО? Шабунин ударил журналиста за "неприятный" вопрос

    "Такого произвола я не видел давно. Все идем 9 июня в 15.00 под облуправления МВД на Еврейской 12. Одесса", — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

    Как сообщалось, советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, находившийся непосредственно на месте столкновений перед клубом, в котором выступала Билык, отрицает какие-либо провокации со стороны полиции. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    Сирия: США нанесли новый удар
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве