А вы еще не в танке? Националисты нападают уже из-за угла

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В центре Киева националисты спокойно совершают дебоши под наблюдением полиции и СБУ. Последней выходкой группировок экстремистского толка, следующих заветам Гитлера, было сборище под судом, где слушалось дело Руслана Коцабы. Толпа оголтелых молодчиков готова была устроить самосуд над журналистом-пацифистом, несколько лет назад записавшим обращение к гражданам Украины не идти на братоубийственную войну, что спасло сотни жизней. Досталось и тем, кто пришел его поддержать — в их адрес летели оскорбления, угрозы расправы над ними и над их семьями.

После суда и словесных баталий, двадцать трусливых созданий из С14 напали на бывшего журналиста, а ныне социалиста Дениса Жарких.

"Я не буду, как Парасюк одевать на себя повязки и изображать из себя жертву. Я не жертва, знал на что шел и дешево отделался. 20 отморозков могли и больше вреда нанести. Ребята здоровые и хорошо откормленные. Мой друг получил кастетом по затылку, он прикрывал меня собой, а я только несколько ударов и отравление черемухой. От удара болит горло, остальное как-то обошлось, хоть били ногами.

И ведь многое удалось. Во-первых, мы защитили Коцабу и показали, что есть другое мнение на Украине. Что хотели, то и сделали. Второе — наши оппоненты сняли с себя маски и показали свое истинное лицо. Они могут скопом нападать на человека прямо в центре города на Институтской и ничего не боятся. Какой с ними может быть диалог? Они сами делают невозможным национальный диалог в стране и тем самым уничтожают ее. Какие из них патриоты Украины? Они раскалывают страну, делают невозможной ее для жизни. Они хотят жить в этой стране только сами", — написал после инцидента на свой странице в соцсети Денис Жарких.

Под судом, где по делу Руслана Коцабы выносилось решение, молодчики из С14 (Сич), "Национального корпуса" ("Азов"), бывшие добровольцы из "Донбасса" нападать на своих идейных оппонентов на глазах у десятка полицейских не осмелились. Их целью был Руслан Коцаба. Но планы сорвались, он к ним не вышел. Хотя молодчики и до этого не упускали случая на него напасть. Несколько недель назад это произошло недалеко от Мариинского парка, где представители "Нацкорпуса" запретили журналисту Руслану Коцабе снимать там, потому что они в это время в парке проводят фестиваль.

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И даже не смотря на то, что суд вынес решение вернуть дело журналиста, обвиняемого в препятствовании деятельности ВСУ и госизмене на повторное рассмотрение, Руслан Коцаба не собирается сдавать своих позиций и сбегать из страны. Не смотря на постоянные угрозы со стороны молодчиков. Об этом он заявил после вердикта суда.

Но при этом, угрозы в адрес Коцабы, который, по мнению националистов, сорвал мобилизация в АТО, тем самым, уберег немало жизней, продолжают поступать. И есть опасения, что рано или поздно эти "братки" приведут свои угрозы в действие. Как это было с журналистом и публицистом Олесем Бузиной. Днем 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской возле его дома неизвестный застрелил в упор. Все политик, в том числе и президент Украины, увидел в этом убийстве политический мотив. А вскоре были задержаны подозреваемые добровольцы из батальонов МВД: Андрей Медведько (27.09.1989 г.р.) и Денис Полищук (14.06.1990 г.р.). Медведько — известный в Киеве майдановец. Баллотировался в Киевсовет по мажоритарному округу от "Свободы". Служил в зоне АТО в составе батальона МВД "Киев-2". Денис Полищук — еще один киевский активист. Участвовал в АТО: в батальоне "Гарпун".

На их защиту тут же встали такие же активисты, которые давлением на суд добились того, что они оба уже не в СИЗО, а на свободе. И не понятно, чем закончится следствие.

В конце прошлого года, руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Андрей Жигулин, во время панельной дискуссии в Украинском кризисном медиацентре заявил, что по статистике, в 2016 году против журналистов было зарегистрировано 172 уголовных производств. От общего количества зарегистрированных уголовных производств, а это почти 1,5 млн, всего 0,02%. Как отметил чиновник, можно утверждать, что "журналисты обращаются в правоохранительные органы для своей защиты".

"К сожалению, имеем другую статистику. Раскрытие преступлений против журналистов остается еще не на должном уровне. Лишь 8% преступлений раскрывается", — сообщил Жигулин.

В прочем, не каждому журналисту можно рассчитывать на защиту, в том числе и на охрану. Одно очевидно, в наши дни надо полагаться только на собственные силы.