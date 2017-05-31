В центре Киева националисты напали на журналиста Коцабу. Не в первый раз

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Беспрецедентный случай произошел в Киеве 30 мая под стенами Верховной Рады. В Мариинском парке в тот момент, когда журналист Руслан Коцаба записывал интервью, неизвестные в наколках и нацистской футболке пытались сломать камеру и микрофон. По их мнению, журналист не имеет право разговаривать с патриотами, потому что, его судили за попытку срыва мобилизации. Молодчики выгоняли Руслана Коцабу из Мариинского парка, провоцировали драку.

Это произошло 28-го мая. Руслан Коцаба по заданию редакции интервьюировал респондентов, а рядом на Летней сцене Мариинского парка проходил Фестиваль патриотической песни.

По словам Коцабы, нацистов-дебоширов было шестеро.

"Они пытались меня побить и отобрать мою съемочную аппаратуру (камерофон и микрофон). Весь грубый процесс нападения и препятствования моей журналистской деятельности хулиганы тоже фиксировали видеокамерой телефона. Я в то время записывал блиц-интервью у Дмитрия Чекалкина (второй эпизод, на выходе из парка) и Василия Ильчишина (первый эпизод, у сцены). Они могут в любой момент подтвердить, что моему здоровью или даже жизни угрожала реальная опасность", — сообщил Руслан Коцаба.

При этом Руслан высказал благодарность неизвестному мужчине и его супруге, которые заступились за него и дали возможность незаметно спрятать микрокарты памяти с заснятым видеорядом.

"На меня напали радикалы из "Правого сектора" и из "Азова". Они пришли для массовки в парк на фестиваль, но на самом деле ради провокаций. Им не до песен. Им лишь бы к кому-то поприставать. Я уже стал человеком известным. Меня люди узнают. Многие жмут руку, но тут нашлись те, кто начал угрожать", — рассказывает Руслан Коцаба РИА Новости Украина.

Они напали без предупреждения. Подошли и спереди и сзади.

"Хотели захватить меня за шею, заблокировать и баллончиком брызнуть в глаза. Я увернулся. А второй раз они четко за камерой охотились, потому что поняли, что попали в кадр. Я подал заявление в полицию, ведь данное происшествие квалифицируется по статье 317 УК "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". А если хотели отобрать камеру, так это вообще "Грабеж". Но мне сказали, что не известно, внесут ли его в ЕРДР, а уже через несколько часов перезвонили и пригласили все задокументировать. Оказывается, помогло то, что я сбросил видео инцидента в Интернет и в ФБ и, не знаю, кто из МВД, Шкиряк, Геращенко, а может быть, и сам Аваков его увидел и дал команду заняться", — отметил Руслан Коцаба.

Руслан не уверен, будет ли толк от этого заявления в полицию, так как оно не первое.

"Было еще два нападения на меня. Дима Резниченко, брат Дмитрия Корчинского в день памяти Небесной сотни в этом году на Институтской сзади захватил мою шеи и пригрозил, что лично прирежет. Хотел электрошокером ударить, но я увернулся. А Александр Вахний, предводитель местных скинхед, угрожал ножом. Те угрозы, которые поступают по интернету, не серьезные. Но удара можно ожидать в любой момент. Все эти экстремисты, ультраправые, они же все ходят кто под МВД, кто под СБУ. Если кто-то и будет давать команду этим ушлепкам на мое физическое устранение, думаю будет не ниже уровня генерала. А моральные качества нынешнего генералитета настолько низкого уровня, что я реально переживаю за свою жизнь. Они могут сделать из меня сакральную жертву, дескать российские ГРУшники заказали", — отмечает Руслан Коцаба.

К тому же, как отметил журналист, в полиции ему охрану не предложили. Приходится полагаться только на себя.