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    Они "плюнули в лицо" Европарламенту. Коцаба о возобновлении дела

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    Дело против журналиста Коцабы (12)

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    Высший спецсуд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил оправдательное решение в отношении журналиста Руслана Коцабы. Дело отправлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Ивано-Франковской области. Комментарий Коцабы - с 1-й минуты.
    NewsOne/Youtube

    На вопрос ведущей NewsOne, почему возобновлено дело в отношении него, Коцаба ответил: "У меня такое чувство, что из меня сделали какой-то символ, и я стал предметом геополитических торгов".

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    По его мнению, власть пытается "запугать других журналистов", а Генпрокуратура является "репрессивным орудием".

    "Они "плюнули в лицо" Европарламенту, потому что депутаты 17 стран собрали подписи, чтобы меня немедленно выпустили из тюрьмы", — заявил Коцаба.

    Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

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    В июле 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Коцаба заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей.

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