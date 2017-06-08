Не только Коцаба, цинизм власти становится нормой - Павленко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что состояние свободы слова тревожит уже даже цивилизованную Европу, заниматься решением этой проблемы в Украине никто не спешит.

Заседание профильного комитета ВР, состоящего, по большей части, из бывших журналистов, когда-то боровшихся с "режимом Януковича" в очередной раз прошло "для галочки". О том, что в среду в нескольких кварталах от здания на Грушевского шанс на новый срок получил бросивший вызов власти журналист Руслан Коцаба, здесь старались не вспоминать. Вместо этого депутаты под предводительством Виктории Сюмар из "партии войны" нашли темы поинтереснее.

Первая, как раз в духе времени — вопрос о создании Временной следственной комиссии ВР, которая разберется, финансируется ли оппозиционный телеканал "Интер" "агрессорами" из РФ. Вторая, не менее актуальна — на законодательном уровне заставить все газеты и журналы в стране 50% своей продукции выпускать исключительно на украинском языке.

О том, действительно ли занимается своим делом комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики и как вообще в Украине обстоит дело с, казалось бы, незыблемым конституционным понятием РИА Новости Украина рассказал нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Украинское фото Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото

"То, что произошло с Русланом Коцабой — к сожалению, не единичный случай. Нападения, избиения, откровенное препятствование журналистской деятельности стали в Украине нормой. Можно говорить о том, что со стороны власти происходит ползучее наступление на свободу слова. Цинизм ситуации заключается в том, что все это совершается под лозунгами о европейском выборе, приоритетах свободы для СМИ. Но конкретные действия указывают на обратное. Казалось бы, Комитет ВР по делам свободы слова и информационной политики должен стать на защиту журналистов. Но на деле он фактически потакает власти в ее деятельности. Несмотря на то, что на рассмотрение Комитета выносятся те или иные проблемы журналистов, по факту не принимается никаких конкретных решений, нет никаких действий. Даже наоборот профильный Комитет используется для замыливания абсолютно любого дела против журналиста", — отмечает политик.

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Вместе с тем, Павленко удивляет пассивная позиция большинства украинских журналистов.

"Вместо того, чтобы объединиться, быть солидарными и защитить чистоту своей профессии, представители СМИ, мягко говоря, пасуют. Ведь профессиональный журналист должен находится над процессом, над разными точками зрения, объективно подавать информацию. К сожалению, разделение в обществе разделило и журналистику — фактически масс-медиа стали инструментами межпартийных войн", — говорит Павленко.

По его словам, ситуация со свободой слова в Украине больно бьет по имиджу государства в Европе.

"Украина — член Совета Европы, страна, которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС, она давала гарантии и обязательства. Ведь для Запада свобода слова — один из четырех ключевых принципов, который не может подвергаться каким-то исключениям и тем более ограничениям. Если мы возьмем две последние Резолюции ПАСЕ по Украине, в обеих указывается на недопустимость преследования журналистов, препятствования их деятельности. Европейцы уже говорят об этом во всеуслышание", — подытожил депутат.