Умножили на ноль. Свобода слова в Украине – отсутствует

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Журналисты Украины 6 июня отмечают профессиональный праздник. Отмечают с тревогой: регулярные медиа-скандалы, нападения и убийства журналистов, давление на СМИ, в том числе интернет-ресурсы… Чего только стоят давно обещанные Министерством информационной политики "черные списки", критерии попадания в которые – крайне размыты.

При этом власть не устает заявлять, что ситуация со свободой слова в стране – лучшая за все время независимости. Впрочем, подобное мнение в Украине далеко не у всех.

Порошенко и Гройсман – вне критики

Говорили о журналистике и ее проблемах в Киеве, 6 июня – на пресс-конференции "Свобода слова в Украине. Современное состояние и актуальные вызовы". Украинским СМИ не хватает глубокого анализа и объяснения повседневных проблем, касающихся каждого гражданина. Такое мнение высказала исполнительный директор общественной организации "Детектор медиа" Диана Дуцык.

Она также обозначила ряд негативных тенденций: есть много вопросов к профессионализму в целом и к качеству новостей в частности, кроме этого, журналисты далеко не всегда соблюдают профессиональные стандарты.

"Все наши мониторинги, которые мы делаем, — и центральных, и региональных каналов, — показывают все-таки, что качество оставляет желать лучшего", – с разочарованием отметила Дуцык.

Не обошлось без примеров: эксперт сообщила, что сегодня в новостях не увидишь критики деятельности президента Порошенко, а в апреле было много "паркетного" освещения деятельности премьера Гройсмана.

Еще один важный нюанс, который подчеркнула Дуцык: журналисты в своей работе все реже обращают внимание на этические стандарты и игнорируют интересы людей, которые становятся героями их материалов.

"Некоторое улучшение по сравнению с майдановскими годами"

Присутствовавшая на пресс-конференции руководитель отдела мониторинга свободы слова общественной организации "Институт массовой информации" (ИМИ) Екатерина Дячук говорила о нарушениях прав журналистов. По ее словам, за 5 месяцев 2017 года ИМИ зафиксировал в Украине 102 подобных случая.

"Если сравнивать с предыдущим годом, тенденция держится такая же примерно. То есть, мы можем говорить о некотором улучшении, если сравнивать с майдановскими годами", — сообщила Дячук.

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Она добавила, что чаще всего фиксировали препятствование журналистской деятельности – 32 раза. Помимо этого, задокументированы 16 фактов ограничения доступа к публичной информации, 15 угроз, 8 фактов повреждения имущества, 6 фактов избиения и нападения, 5 фактов цензуры и 4 нападения на офисы СМИ.

Нужно больше объяснений и анализа

Журналисты должны помогать гражданам понимать события – это одна из их задач, уверена Диана Дуцык.

"Еще хочу сказать, что наша журналистика очень обеднела жанрово. Это касается и телевидения, и онлайн прессы… Нам в медиа не хватает анализа, нам не хватает осмысления событий, которые происходят в стране", – заявила Дуцык.

Миссия журналистов заключается в том, чтобы фильтровать эти потоки, выделять тенденции и анализировать их, добавляет эксперт.

"Нет объяснений элементарных проблем, которые касаются каждого, по тарифам, по медицине, по реформам", – рассказала исполнительный директор "Детектора медиа".

СМИ как индикатор здоровья общества

А самим журналистам сегодня, добавим от себя, очень не хватает ощущения защищенности, что ли. Понятно, что профессия эта никогда не была спокойной. Но сейчас, когда "активное общество" резко делит СМИ на правильные и неправильные, когда дамокловым мечом нависает база "Миротворца", когда за считанные минуты человека могут попросту затравить в ооциальных сетях и не только – все это создает взрывоопасную атмосферу.

Конечно, многим журналистам в подобной среде – порой откровенно враждебной – работать даже интереснее, хотя они вряд ли в этом признаются, даже самим себе. Но ведь нормальное отношение к СМИ – признак здорового общества, не так ли?