Руслан Коцаба: осенью все оппозиционные сайты закроют

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

При обсуждении всех животрепещущих проблем, в частности, вопроса о земле (не уйдет ли она за бесценок в случае открытия земельного рынка) нельзя забывать о том, что украинская не принимает решения самостоятельно. Об этом сказал известный журналист и общественный деятель Руслан Коцаба во время заседания "круглого стола" левых сил в Киеве.

"У людей больше ничего нет"

Коцаба обратил внимание присутствующих на название круглого стола: "Рынок земли и сохранение национальных интересов Украины". Но кто же будет сохранять национальные интересы — нынешняя украинская власть? Это вряд ли, считает Коцаба.

"Все мы понимаем, но почему-то не говорим о том, что украинская власть имеет серьезные проблемы с субъектностью, то есть она не самостоятельна в принятии стратегических решений", - отметил журналист, добавив, что при этом нынешняя власть еще и "барыжная немножко, плотоядная".

Поэтому общественное обсуждение столь важного вопроса, каким является вопрос о земле, может даже сыграть на руку власти, которая "хочет рассорить общество, чтобы им манипулировать".

"Я бы хотел, чтобы это (обсуждение — Ред.), напротив, нас объединило", — сказал Коцаба. Он отметил, что в ходе дискуссии стало понятно: в лагере левых разные политические силы имеют разные позиции относительно перспектив решения земельного вопроса.

Действительно, при обсуждении земельной реформы одни высказывались за развитие фермерства, другие — за крупно-товарное производство, разные были даны оценки и процессу распаевания земель (равно как и его последствиям)… Коцаба призвал всех быть реалистичными.

"Левые… должны понимать то, что уже принято на законодательном уровне… каким образом сейчас отменить право собственности у людей на Галичине или на всей Западной Украине, там все поделено. Там крупно-товарное производство уже невозможно. Но люди там за землю… они реально могут и жизнь отдать, возможно, у людей больше ничего нет", — сказал журналист, напомнив, что "до 1939 года Галичина уважала частную собственность на землю".

В то же время он напомнил и о том, каким образом на Украине проведена была "приватизация ресурсов производственных, экономических".

"Действительно, за бесценок все куплено и никто тогда этого не ценил. В одних случаях несколько раз снизили производство, в других — продали на металлолом и вывезли в неведомом направлении все что было ценного… То же самое будет с землей", — сказал Коцаба.

По его словам, это подтверждается известными примерами, когда не вполне законные приобретения становились законными — так, фактически мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения не действовал всего 15 дней при одном из президентов — и тогда за эти считанные дни "земельные олигархи узаконили свои земли, при том, что земля по Конституции является собственностью народа".

"Что будет с черноземами?"

Коцаба подчеркнул, что украинские латифундисты имеют сильное лобби в Верховной Раде, и они "абсолютно безнаказанны в том, что используют землю экологически неправильно, истощают (землю — Ред.)".

"Представьте себе: пять лет подряд (выращивают — Ред.) рапс или пять лет подряд подсолнечник… Что будет с нашим знаменитым украинским черноземом?" - задал он вопрос. И добавил: "И если вспомнить о том, что украинская власть — к сожалению, она является субъектом, она объект геополитики, то… все эти геополитические игроки выживают государство Украину из списка стран, которые потенциально могут снова стать житницами за счет собственного земельного потенциала".

Таким образом, Украина могла бы улучшить свое положение, но — ей не дают этого сделать, отметил Коцаба. А положение у страны плачевное: все кто может что-то делать и хочет выжить — "они уже за границей".

Однако то, что власть предлагает под видом земельной реформы, только ухудшит ситуацию: "это просто обслуживание какой-то третьей стороны, которая находится за пределами Украины", считает Коцаба.

По его словам, чтобы невозможно также приступать к реформе, не проведя широкого общественного обсуждения: "людям надо все объяснить, особенно тогда, когда часть земли приватизирована, часть — не приватизирована".

"Война будет длиться годами"

Коцаба также напомнил, что существует "проблема с земельными наделами ветеранов АТО".

"Люди они такие, физически и психически израненные. И они … Уже все более-менее знают, чья земля, а тут, видите, они приходят и (требуют землю — Ред.). И это тоже подыгрывает власти… Там, где есть разобщенность между людьми, там они (власть — Ред.) подливают масла в огонь", — подчеркнул Коцаба.

По его мнению, эту проблему противостояния ветеранов АТО и мирных жителей в земельном вопросе нельзя недооценивать.

"Потому что война, как мы видим… В ней заинтересованы очень много сторон, и, скорее всего, она будет продолжаться годами. Соответственно, количество ветеранов АТО будет увеличиваться, и эта проблема (выделения земельных участков — Ред.) будет с еще большей жестокостью стоять, возможно, даже до кровавого противостояния может дойти. Потому что то, что мы видим, каждый день читаем в сводках полиции… Понимаете, у человека в каждом кармане по гранате и это потом выходит боком, если нет социальной адаптации ветеранов АТО", - констатировал Коцаба.

Он рассказал, что ветераны АТО "кучкуются, приходят на сессии горсовета, "кошмарят" за строителей… такой своеобразный рэкет". По словам журналиста, застройщик за это может отдать ветеранам АТО, например, подъезд в возводимом на доме.

"Мы понимаем, что стоимость квартиры в том подъезде будет копеечная, потому что никто не захочет жить в том подъезде из людей мирных, пацифистов. Но в то же время мы понимаем, какая это будет проблема и на государственном уровне", - отметил он.

Осторожнее с Марксом

В завершение Коцаба напомнил еще об одном свойстве нынешней украинской власти. Он отметил, что в ходе обсуждения земельного вопроса один из участников дискуссии процитировал Карла Маркса, и обратил внимание присутствующих на тот факт, что недавно одному львовскому студенту "за Карла Маркса… дали два года и шесть месяцев тюрьмы".

"Я как журналист обязан обществу пояснить то, что вы — политики, аналитики, эксперты — тут обсуждаете", — сказал опальный Коцаба, добавив, что ему очень трудно это будет делать, не имея доступа к радио, к телеэфиру, но только к интернету.

"Надо понимать, что осенью все оппозиционные сайты в интернете тоже закроют. Эта власть иначе не может руководить, ей надо полностью подавить оппозицию, она скатывается к КНДР, к Северной Корее", — резюмировал журналист.

Напомним, одним из требований Международного валютного фонда к Украине является либерализация ранка земли. Если правительство выполнит условия МВФ, то мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения потеряет силу в конце текущего года. Соответствующий закон Верховная Рада должна принять к концу мая.