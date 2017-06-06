Лигачева: вместо свободы слова в стране процветает свобода пиара

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 6 июня, украинские журналисты отмечают профессиональный праздник. Дата для Дня журналиста была выбрана не случайно.

Именно в этот день в 1994 году в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины принял в ряды Международной федерации журналистов. Эта организация представляет интересы около 600 тысяч журналистов из 139 стран мира.

Как работается журналистам в Украине и много ли у нас в стране профессионалов в этой сфере, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала медиа-эксперт, шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

Как вы можете в целом оценить состояние украинских СМИ?

– Я оцениваю достаточно пессимистично, конечно же, нынешнее состояние нашей журналистики. Радует, что появляется очень много новых проектов, есть достаточно много молодых журналистов, которых действительно можно назвать профессионалами, у которых горят глаза и которые многое умеют.

И главное, что они осознают свою важную миссию, все-таки быть агентами общества во власти, артикулировать интересы общества, а не прислуживать.

В последнее время все чаще журналистам говорят, что они являются рупором политики партий.

– Я думаю, что такие обвинения оправданы в чем-то и прежде всего речь идет, конечно, о больших СМИ, которые принадлежат олигархам. И журналисты очень часто являются просто инструментом для защиты олигархами своего бизнеса или политических интересов, в том числе связанных с интересами властей. Это с одной стороны.

С другой стороны, в интернете появляется все больше и больше каких-то стартапов, новых проектов, о которых я уже говорила. И мне кажется, что сейчас интернет является таким островком свободы, где журналисты являются именно самими собой и выполняют именно свою журналистскую функцию.

Не получается ли так, что под лозунгами свободы слова несколько перегибают палку и ни о какой свободе слова уже не приходится говорить?

– Практически каждый, кто хочет что-то высказать, у нас имеет возможность на площадку. И есть внешний плюрализм, так скажем, то есть кто хочет что-то услышать, соответствующее его взглядам и представлениям, он тоже найдет это в медийном пространстве Украины.

У нас нет внутреннего плюрализма часто, потому что те или иные СМИ кого-то пиарят, а кого-то никогда и не показывают, допустим. Но свобода слова у нас есть, поэтому я еще раз говорю, что каждый может высказаться и найти где высказаться.

Но чаще это свобода пиара, к сожалению, это часто касается журналистов, которые иногда высказываются не ради того, чтобы помочь обществу в решении его проблем, а просто ради того, чтобы привлечь к себе внимание.

За последние десять лет вузы выпустили около 100 тысяч журналистов в Украине. Нужно ли учиться на специальности журналистика, чтобы стать журналистом?

– Я считаю, что бакалавриат не нужен, возможно магистратура, или какие-то школы, курсы журналистики. А так, по моему мнению, надо бы чтобы в журналистику приходили люди, которые получили какое-то базовое образование: социология, политология, экономика, что угодно.

Но я не думаю, что сейчас в наше время в достаточно больших объемах знаний в той или иной области факультет журналистики способен дать человеку те знания, которые ему нужны, чтобы глубоко разбираться в процессах.

Если говорить об изменениях в журналистике за последние несколько лет, какие бы вы знаковые события могли отметить?

– Я уже говорила о том, что появление стартапов, и конечно очень многое изменила в украинской журналистике, это война на востоке, и она придала многим нашим профессионалам такие умения и знания, которых они еще десять лет просто не имели бы. Зрелость многих журналистов благодаря этому возросла во много раз.

Как вы относитесь к тому, что журналисты уходят в политику, в пиар, телеведущими становятся политологи, депутаты, даже топ-политики других стран. К чему может привести эта тенденция?

– Я не считаю эту тенденцию позитивной, особенно появление в роли телеведущих политиков. Когда я смотрю многие программы – это абсолютный пиар. Тенденция может привести к тому, что у нас появится еще больше тотального, нахального и навязчивого пиара прежде всего на телевидении. И это плохо.

Можно ли современную украинскую журналистику назвать рычагом влияния?

– Я думаю, что да, но это влияние прежде всего происходит через Facebook. Многие журналисты становятся топ-блогерами. И вот через такие интернет-издания тоже это происходит. И мне кажется, что все меньше становится именно традиционных СМИ. Они все больше становятся средствами развлечения, а не влияния и даже не информирования.

Свое мнение о журналистах, которые идут в политику, выразили также слушатели Голоса Столицы.

Ольга, Киев: Для меня, в принципе, существует два как бы журналиста информации, которым я доверяю — это Руслан Коцаба и Анатолий Шарий. По поводу Коцабы хочу сказать, что меня просто удивляет так называемое журналистское братство, когда сейчас все попрятали головы в песок и никто не пытается защитить человека, который единственный из журналистов украинских побывал непосредственно в ДНР и ЛНР и непосредственно оттуда вел репортаж. Понимаете, никто из украинских журналистов туда даже не пытается зайти. Я не знаю, насколько эффективны были репортажи журналистов. Я не очень увлекаюсь их творчеством. Это уже не есть журналистское братство как таковое. У нас, конечно, самое свободное слово во всем мире.

Петро Григорович, Київ: Як на мене, то з грошима стало менше, чи що, чи у журналістів стало більше грошей, бо раніше можна було просто найняти в політику журналіста і він професійно все це обставляв. А зараз чи журналісти просять більше грошей, чи у політиків менше грошей стало.

Галина Ивановна: Я считаю, что должно быть четкое разграничение по профессии, потому что вы представляете, что это будет, если каждый человек будет считать себя способным что-то говорить, высказывать. Это действительно сплошной пиар получается. Но политики, которые без специальности, без журналистики, они просто бегают по всем каналам. Вы знаете, смотреть невозможно, одни и те же лица. А в кого журналист Сергей Лещенко превратился? Да он просто пиарщик. Показать все эти списки и ничего не делается в стране и он только ходит один на один. Где те европейские оптимисты, которые что-то хотели изменить? Да все они потеряли свою профессию, престижную профессию журналиста, за которую погибают ребята. Поэтому я считаю должно быть только разграничение и строгое при этом. А политик себя каждый считает неизвестно кем. Еще бы музыканты бы в журналистику или балерины. Во что это превращается? В балаган. Вот мое мнение. Я считаю, что журналист — это высокое звание. Там попробуй поступи на факультет журналистики.

Дмитрий, Киев: Журналистика в Украине, конечно, поизвелась после Майдана. То есть контроль за свободой слова стал в разы жестче, чем был при Викторе Януковиче. Я приведу простой пример, при Януковиче было ток-шоу Савик Шустер. Сейчас Савик Шустер куда-то делся и делся он после того, как ему не продлили разрешение на трудоустройство в Украине. Тут не надо путать туризм с миграцией. Был кандидатом, а когда стал президентом, начал под себя абсолютно все СМИ грести.

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Извините, хочется сказать ахинею, но как вот они ложь выдают за правду, как они не проверяют данные. Вы же видите, что так же, как при Януковиче, появился Сергей Курченко когда-то молодой олигарх. Человеку 29 лет, а он уже заработал себе миллиард долларов. Так и сейчас потихоньку каналы начинают скупать, СМИ начинают скупать через подставных людей, стандартная ситуация.

То есть выборы у нас через полтора года в президенты, а рейтинг у нас, к сожалению, не тот, который хотелось бы иметь. Мне, например, нравится, когда некоторые политики становятся ведущими, вот, как Евгений Червоненко, например. Он не кричит "Слава Украине!", но он является патриотом. Я ни в коем случае не за него. Я хочу в общем сказать: человек говорит по теме. Когда же журналисты идут в политики, тут тоже — если человек талантлив и достойный, то значит, что все у него будет хорошо. Тот же Сергей Лещенко.

Ранее глава Независимого медиа-профсоюза Украины Игорь Чайка заявил в эфире "ГС", что в Украине на журналистов оказывается давление со стороны политиков и владельцев изданий и медиа, которые также имеют непосредственное отношение к политическому процессу.