Большой миф Порошенко о гражданских свободах и свободе слова

Денис Гаевский, обозреватель

14 мая в ходе пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что в Украине "беспрецедентный уровень свободы для гражданского общества". Увы, но объективная реальность обстоит несколько иначе – пространство экономических, политических, гуманитарных свобод украинцев продолжает неуклонно сокращаться. Можно смело утверждать, что именно при "новой честной власти" права украинцев ужались до минимума за последние четверть века.

В основе сужения прав экономических лежит обвальное сокращение "кормовой базы" для "верхов". Потому последним приходится браться за уничтожение конкурентов, представляющих средний и даже малый бизнес: варварски громить МАФы (притом даже те, у которых в порядке все разрешительные документы; незаконные необходимо аккуратно демонтировать), поджигать рынки, взимать ЕСВ даже со "спящих" ФЛП, запрещать пересылку товаров из зарубежных интернет-магазинов (помните видеоролики о "дешевых и качественных товарах после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС"?).

О бьющих рекордах случаях рейдерства и вовсе скромно умолчим (тут и петренковскому Минюсту с его "реформой дерегуляции" большой "привет"). Притом если раньше для завладения бизнесом необходимо было задействовать правовые инструменты, то отныне достаточно обвинить владельцев корпоративных прав в сотрудничестве со "страной-агрессором", натравив силовиков и парамилитарные формирования "патриотов". Ну, а сами санкции против российского капитала в Украине – прежде всего способ расчистки бизнес-поля под отечественный крупный капитал и транснациональные компании. Еще свеж в памяти случай, когда Петр Алексеевич осенью 2016 года запретил денежные переводы через российские системы, подключив одновременно рублевые переводы через систему "Intell Express" в собственном "Международном инвестиционном банке" (который, к слову, за первый квартал 2017 увеличил прибыль втрое). Властям хорошо известны базовые принципы бюрократии: чем больше запретов – тем больше возможностей подзаработать. Тот же запрет на советские топонимы (кампания декоммунизации) обошелся налогоплательщикам, ни много, ни мало, в 5 млрд гривен.

В последнее время под предлогом "работы в интересах государства-агрессора" силовые структуры проводят многочисленные обыски в IT-компаниях, в результате чего все больше представителей данной отрасли (чуть ли не последней высокотехнологической в стране) предпочитают сворачивать бизнес в Украине, где сила права давно заменена правом силы.

Читайте также: Ужас Порошенко. Националисты показывают силу и берут власть — политологи

С другой же стороны, давление на "айтишников" – способ взятия под жесткий контроль украинского интернет-пространства в рамках принятой СНБОУ в феврале 2017 так называемой Доктрины информационной безопасности, позволяющей блокировать все неугодные веб-порталы. Ввиду того, что подавляющее большинство владельцев телеканалов проявляют выдающуюся сервильность по отношению к майданной власти, а неугодные каналы ("NewsOne", "112-Украина", "Интер") будут загонять в стойло при помощи языковых квот (как это происходит с радиостанциями), именно всемирная паутина остается последним островком свободы.

Блокирование ряда российских сайтов – всего лишь пробный шар, за которым, исходя из логики намерений киевских властей (перешедших на новый виток радикализации на рубеже 2016/2017 в условиях падения внешней поддержки и нарастания внутренних противоречий), неизбежно последует цензурирование остального интернет-контента. РИА Новости | Перейти в фотобанк Из Кропивницкого. Политика запретов – путь к деградации всех и каждого

Почему нет, ведь занятые исключительно собственным выживанием граждане Украине никаких рычагов воздействия на власть придержащих (в свою очередь, занятых исключительно выживанием политическим), желающих создать "теплую информационную ванну", не имеют в принципе; не считать же таковыми суды, не принимающие ни единого решения без указания "сверху" (а гражданского общества в западном понимании в Украине нет и не предвидится в обозримом будущем, сколько бы его не имитировали "птенцы гнезда Сороса"). А там, гляди, дойдет и до реализации инициативы нардепа Лозового ("Радикальная партия"), предлагавшего выделить отдел в МВД для спиливания (!) спутниковых тарелок, через которые украинцы просматривают запрещенные российские телеканалы. Выходит так, что, борясь на словах с "преступным" советским наследием, "демократические" киевские власти воспроизводят худшие практики советской эпохи: запреты, ограничения, цензуру, репрессии, идеологический монополизм. Последним же сдерживающим фактором от окончательного "закручивания гаек" для власти покамест остается реакция Запада, который рассматривается украинскими верхами как ключевой (если не единственный) фактор легитимизации их власти в Украине. Надолго ли – будем посмотреть.

В то же время, многочисленные "запретные" инициативы власть имущих являются хорошо продуманными политтехнологическими вбросами, направленными на реализацию извечного принципа "разделяй и властвуй": пока люмпенизирующееся население будет спорить по поводу языковых квот, "церковных" законов, запрета российских сайтов, имя им легион обладающая психологией временщиков правящая верхушка резко активизирует "дерибан" погружающейся в социально-экономический ад страны. Самое удручающее, что в стране есть немало людей, которые готовы поддерживать инициативы властей, направленные на сужение пространства личных свобод. Но лишь до тех пор, пока запреты не затронут лично их шкурные интересы.