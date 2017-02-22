Amnesty International: власти Украины притесняют и угрожают журналистам

Виктория Иванова, для РИА Новости Украина, Париж

Amnesty International

Amnesty International – международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка – Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

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Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.

Притеснения Киевом журналистов

"СМИ, придерживающиеся пророссийских или просепаратистских взглядов, а также те, кто особенно резко критикует власти, сталкивались с притеснениями, включая угрозы закрытия и применения физического насилия. Министр внутренних дел (Украины Арсен Аваков – ред.) не раз угрожал закрыть телеканал "Интер", а 4 сентября около 15 человек в масках безуспешно пытались прорваться в занимаемые каналом помещения, обвиняя его в пророссийском освещении новостей", – отмечают в докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В Киеве 4 сентября загорелось здание, в котором расположен телеканал "Интер". Представители телеканала заявили, что это был поджог. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что нападение на телеканал совершили бывшие военнослужащие. Позже он обвинил "Интер" в "провоцировании" нападения на свой офис.

Украинские политики и ряд журналистов неоднократно высказывали претензии к руководству "Интера" из-за его информационной политики, усмотрев в ней пророссийскую позицию. Претензии также касаются того, что большая часть контента телеканала выходит в эфир на русском языке.

МИД РФ заявил, что Москва возмущена и встревожена сообщениями о поджоге в здании телеканала в Киеве. Россия считает это грубым нарушением принципа свободы выражения мнения СМИ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович также осудила поджог здания телеканала "Интер", приветствовав быструю реакцию властей на произошедшее.

Также в разделе доклада

, посвященном свободе выражения мнений на Украине, говорится о давлении на телеведущего Савика, которое привело к закрытию его телеканала 3S TV, и о притеснении блогера из Ивано-Франковска Руслана

В начале декабря сообщалось, что телеканал известного на Украине журналиста Савика Шустера 3S TV сообщил, что прекращает работу с 1 января 2017 года, "потому что закончились деньги".

Суд на Украине приговорил Коцабу к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье – "государственная измена". Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Ранее Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

Нераскрытые убийства

Авторы доклада отмечают также отсутствие результатов поисков организаторов двух резонансных убийств журналистов – Олеся Бузины и Павла Шеремета, произошедших в 2015 и 2016 годах.

"В Киеве взрывом бомбы, заложенной в его машине, 20 июля был убит журналист Павел Шеремет. До конца года виновные не были найдены. Расследование убийства журналиста Олеся Бузины, застреленного двумя мужчинами в масках в 2015 году, также не дало никаких результатов", – говорится в документе.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины.

Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

"Проукраинские" журналисты в Донбассе

Отдельное внимание в докладе уделяется и работе журналистов "проукраинских взглядов", а также сотрудников украинских СМИ.

"Журналисты проукраинских взглядов и корреспонденты украинских СМИ не могли открыто работать на контролируемых сепаратистами территориях и в Крыму", – отмечается в отчете.

В частности, упоминается случай с депортацией съемочной группы телеканала "Дождь", а также ограничения на въезд в Крым "журналистов из основной части Украины".

Во второй половине ноября съемочная группа телеканала "Дождь" была задержана в Донбассе по подозрению в нарушении законодательства самопровозглашенной ДНР. Впоследствии журналисты были отпущены.

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан заявлял, что в районах, не контролируемых властями Украины, запрещено более 350 веб-сайтов и продолжается ограничение доступа к украинским СМИ.

При этом также ОБСЕ неоднократно подвергала киевские власти критике в связи с положением журналистов. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович заявляла, что ежедневные атаки на журналистов показывают, что усилия по обеспечению безопасности сотрудников СМИ недостаточно эффективны. В частности, Киев постоянно препятствует въезду на Украину российских журналистов.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявлял, что происходящее на Украине говорит о возрождении "дикой" цензуры. По его мнению, политика украинских властей в отношении СМИ носит "пещерный характер с полным непониманием того, как сегодня устроена и работает журналистика".