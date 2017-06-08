Избитый в Киеве сторонник журналиста Коцабы ответил, чей Крым

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Журналист, член политсовета партии "Социалисты" Денис Жарких, организовавший накануне в Киеве акцию в поддержку журналиста Руслана Коцабы, сообщил подробности своего конфликта с представителями националистических организаций.

В среду, 7 июня, Жарких подвергся нападению со стороны членов организации "С14" (видео см. здесь). Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха". Нападавшие, в частности, пытались выяснить, "чей Крым". Инцидент произошел на улице Банковой после заседания Высшего специализированного суда, в котором рассматривалось "дело Коцабы".

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"Вопроса по Крыму от нападавших не слышал. Они сначала пустили газ, и я мало что понимал. Потом получилось, что меня из-за Крыма побили. Но это не так, били молча, а потом что-то говорили. Но раз народ спрашивает, то надо отвечать и я отвечаю: Крым это украинская территория, которую нынешняя украинская власть профукала, как, собственно, и многое другое. Вот я и выступаю против тех, кто допустил потерю Крыма. Что тут непатриотичного?" — написал Жарких на своей странице в Facebook.

Напомним, Высший специализированный суд отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы. В частности, суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста.

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Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".