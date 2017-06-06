Монтян: сегодня затягать по судам можно любого журналиста

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Решение суда было прогнозировано, уточняет адвокат Руслана Коцабы Татьяна Монтян, потому что кассация без дела находилась в суде с 29 августа 2016 года и все это время ее не хотели рассматривать — то назначали заседание, то откладывали. Было понятно, что окончательного решения Коцабе никто не собирался дарить, потому что следующим этапом было решение Европейского суда по правам человека против Украины.

"Все что им оставалось, по формальным обстоятельствам отменить оправдательное решение Апелляционного суда. А дальше — наша песня хороша, начинай сначала. И это говорит о том, что так можно затягать по судам любого журналиста, если что-то не понравиться в его работе. И Коцаба не единственный, кого это коснулось. Журналист и медиа-правозащитник Дмитрий Василец и IT-специалист Евгений Тимонин больше года сидят ни за что, ни про что. Но это никого не волнует и Европейцев в том числе. (Дмитрий Василец подозревается в пособничеству терроризма по той причине, что только один раз в июле 2014 года поехал в Донецкую область на три дня по вопросу объективного освещения событий на Востоке страны, но поскольку эти переговоры не были результативными, вернулся в Киев и последние два года пытался привлечь к ответственности СМИ за ложь, манипуляции обществом и разжигание ненависти среди граждан Украины. Был задержан СБУ 24.11.2015 года. Проходит по одному делу с Васильцом по статье 258 ч.3 — другая помощь террористическим организациям. Основная причина задержания — инакомыслие — Ред.). Журналисты об их судьбе пишут, а Европе наплевать, поэтому их можно гнобить сколько угодно", — отмечает в разговоре с РИА Новости Украина Татьяна Монтян.

Как подчеркивает Монтян, такого давления на прессу не было никогда, ни при каком из режимов.

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"Это все "патриоты" устроили. При "злочинной панде" такого и близко не было. Всякие Лещенко с Наймами могли гавкать на Януковича сколько угодно. Никто их не трогал, они никому не были нужны. Глупый Янукович разрешал всякой мрази обливать себя грязью, вот и результат. Надо было их гнобить тогда, может быть и страну сохранили", — объясняет Татьяна Монтян.

По мнению Татьяны Монтян, сегодня в Украине журналистики нет, есть только "переобувшиеся в воздухе" заробитчане.

"Увы, сегодня преобладают журнашлюхи обыкновенные — кто платит, за того и кукарекают. Если бы запугали — это было бы как-то понятно. Но их купили, как проституток", — отмечает Татьяна Монтян.

К сожалению, как подчеркивает адвокат, профессиональная этика журналиста после Майдана деградирует — теперь они патриоты. А наши патриоты — это умственно отсталые люди. Слушать то, что они кричат, могут такие же умственно отсталые люди, как они.