В УПЦ поздравили журналистов, назвав их "глазами" общества

центр информации УПЦ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. На журналистов возложена большая ответственность, поскольку нравственность и профессионализм представителей этой профессии влияют на качество формирования мировоззренческих ориентиров украинцев. Об этом сказал в своем поздравлении по случаю Дня журналиста Украины, который отмечается 6 июня, управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает центр информации УПЦ.

"Журналисты являются "глазами" общества. Информация, которую вы несете людям, во многом формирует представление о действительности. Каждый день мы видим мир сквозь объективы ваших камер, узнаем о событиях из лент новостей. Ваша миссия очень почетная и сложная. В ваших руках большая сила и одновременно огромная ответственность. Как вы воспользуетесь властью слова, зависит только от вас. Пусть вашими критериями станут евангельские истины, на которые всегда будут ориентироваться собственные мерила добра и зла", — сказал митрополит Антоний.

"Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем журналиста! Пусть Господь помогает в несении слова истины, в душе всегда царит мир и покой, а результаты работы приносят только добрые плоды", — пожелал управляющий делами УПЦ.

Напомним, в своем поздравлении спикер Верховной Рады Андрей Парубий по случаю Дня журналиста Украины заявил, что профессия журналиста является почетной и важной в каждом демократическом обществе.