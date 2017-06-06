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    Общество

    В УПЦ поздравили журналистов, назвав их "глазами" общества

    (обновлено: )2913
    По случаю Дня журналиста Украины управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал представителей СМИ ориентироваться на евангельские истины.
    Митрополит Антоний и представители СМИ
    центр информации УПЦ

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. На журналистов возложена большая ответственность, поскольку нравственность и профессионализм представителей этой профессии влияют на качество формирования мировоззренческих ориентиров украинцев. Об этом сказал в своем поздравлении по случаю Дня журналиста Украины, который отмечается 6 июня, управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает центр информации УПЦ.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/espensorvik
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    "Журналисты являются "глазами" общества. Информация, которую вы несете людям, во многом формирует представление о действительности. Каждый день мы видим мир сквозь объективы ваших камер, узнаем о событиях из лент новостей. Ваша миссия очень почетная и сложная. В ваших руках большая сила и одновременно огромная ответственность. Как вы воспользуетесь властью слова, зависит только от вас. Пусть вашими критериями станут евангельские истины, на которые всегда будут ориентироваться собственные мерила добра и зла", — сказал митрополит Антоний.

    "Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем журналиста! Пусть Господь помогает в несении слова истины, в душе всегда царит мир и покой, а результаты работы приносят только добрые плоды", — пожелал управляющий делами УПЦ.

    Напомним, в своем поздравлении спикер Верховной Рады Андрей Парубий по случаю Дня журналиста Украины заявил, что профессия журналиста является почетной и важной в каждом демократическом обществе.

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