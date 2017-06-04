Журналист заявил о нападении на него сотрудников МВД в Киеве

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Совладелец издания "Буквы" Петр Терентьев сообщил, что на него в субботу, 3 июня, напали сотрудники МВД, когда он находился за рулем автомобиля, сообщается на сайте издания.

По его словам, он вместе с журналистом издания выполнял редакционное задание.

В момент, когда он осуществил аварийную остановку своего автомобиля на пр. Победы в Киеве, к нему сразу же подъехали сотрудники МВД на авто с номерными знаками 1555 и потребовали документы.

По данным издания, сотрудники МВД аргументировали свои действия тем, что в автомобиле Терентьева не была включена аварийная сигнализация.

Далее правоохранители заявили, что в авто "находятся запрещенные вещи".

"Я достал удостоверение журналиста и сообщил, что они нарушают закон, и если у них есть обоснованные претензии, пусть составляют протокол. Они это делать отказались и требовали выйти из машины. Я из автомобиля показал документы. Они их вырвали, и я вышел. Впоследствии они требовали без протокола произвести обыск. Я отказался это делать, и один из сотрудников МВД в моей машине напал на меня и вырвал мой телефон. Еще сотрудник МВД завладел моими личными вещами, потребовал открыть сумку, лежащую в салоне автомобиля, и отобрал туристический нож, начав угрожать, что это 263 статья ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами"). Впоследствии он сообщил, что отобрал нож, потому что опасался угрозы своей жизни", — рассказал Терентьев.

По его словам, он пять раз звонил в полицию с просьбой вызвать еще один патруль, но никто не приехал.

Впоследствии на место инцидента приехала совладелец "Букв" Екатерина Рошук, которая продемонстрировала документы издания с просьбой объяснить причину обыска авто. Однако, как отмечается, правоохранители не смогли объяснить причины обыска и не составив каких-либо протоколов поспешно покинули место происшествия.

Инцидент Рошук прокомментировала на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы совладелицы "Букв" Екатерины Рошук в Facebook

Издание сообщило, что в данный момент "Буквы" готовят официальные запросы в МВД и на имя министра Арсена Авакова. Также консультируются с юристами относительно принятия дальнейших шагов в отношении сотрудников МВД, оказавших препятствие журналистской деятельности сотрудников издания и незаконному обыску.