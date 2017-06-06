Парубий поздравил журналистов, вспомнив о "российской агрессии"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Профессия журналиста является почетной и важной в каждом демократическом обществе, заявил в своем поздравлении спикер Верховной Рады Андрей Парубий по случаю Дня журналиста Украины, который отмечается 6 июня.

"Журналисты не только распространяют информацию и новости, они являются носителями свободы слова. Без права на свободу слова, без многообразия мнений и взглядов, без стремления к объективному незаангажированному освещению событий была бы невозможна сама демократия", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте парламента.

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"В условиях российской агрессии одним из фронтов гибридной войны является информационное поле. Там, как и на реальной войне, происходят информационные диверсии и операции. Украинские журналисты стали бойцами информационного фронта, защищая наше достоинство, наше право на правду, нашу суверенность. Журналисты защищают нашу страну своим главным оружием — словом", — добавил Парубий.

Спикер отдельно отметил "мужество и героизм военных корреспондентов и корреспонденток", которые "рискуя собственной жизнью, стоят бок о бок с нашими военными на передовой, вкладывая в победу не меньше наших воинов".

"Желаю всем журналистам счастья, крепкого здоровья, жизненной силы, творческого вдохновения и профессионального совершенствования для нашей общей победы", — резюмировал Парубий.

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Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.