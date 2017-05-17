Европейская федерация журналистов осудила ограничения свободы СМИ

РИА Новости Украина

Власти Украины во вторник расширили список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, а также продлили сроки их действия. Теперь действие ограничительных мер распространяется на 1228 физических и 468 юридических лиц, в частности, на целый ряд российских СМИ, а также онлайн сервисы "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru.

Ограничительные меры против российских физических и юридических лиц были введены Украиной еще в сентябре 2015 года. Разные виды санкций — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины — были введены сроком на один год. Впоследствии список был расширен, санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц.

В список юридических лиц, в отношении которых введены санкции, вошли крупные интернет компании — "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсам сервисов Mail.ru. Санкции на три года введены в отношении IT-компаний и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр", "Инталев Украина" (Киев), "Документ Менеджмент" (Москва), системного интегратора АРО "Энвижн Груп", "Мастердата", АО "Аскон", "Софтлайн Груп" и ее дочернего подразделения, а также известного разработчика программного обеспечения ABBYY и ООО "Аби Украина ЛТД". Также ограничительные меры введены против компаний "Сапран Груп" и "Сапран Украина", "Мастердата" и ее дочерней компании, "Аскон", "ГИСИНФО", "Монт", "Скайлайн Софтвер", "Софткорн", "Еврософтпром", "Астерос Украина", "Оптима-Украина", "НТК-Консалтинг", "Корус Консалтинг СНГ", "Ай-Теко Проекты", "Летограф ИТ Консалтинг и Услуги", "Доктор Веб" и подразделения в Украине, осталась в списке также "Лаборатория Касперского".

Санкции агентству Sputnik прокомментировал Рикардо Гутьеррес (Ricardo Gutierrez), генеральный секретарь Европейской федерации журналистов:

"Европейская федерация журналистов в принципе осуждает любые ограничения свободы действия журналистов и прессы. В прошлом мы уже несколько раз осуждали меры, принятые украинским правительством, которые, по нашему мнению, эквивалентны нарушению свободу прессы. Это, например, запрет для российских журналистов въезжать в Украину, закрытие СМИ или запрет на распространение СМИ, вещание телеканалов на территории страны. Наша политика такова, что данные правительственные ограничения мы неизменно расцениваем как нарушения свободы прессы.

Я не могу сделать окончательное заявление по данному конкретному случаю, который сейчас наша федерация анализирует, однако в целом мы решительно осуждаем такого рода политику. Мы видим в ней нарушение свободы прессы, сказывающейся на всех журналистах.

Когда создают такой климат, это отбивает охоту не только у российских журналистов нормально и свободно делать свою работу, но и у украинских журналистов, которые оказываются в ситуации, когда свобода прессы ограничена. Такого рода политику мы решительно осуждаем.

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То, что только что произошло на Украине, может быть, будет подвергнуто критике в ближайшие дни, однако нам нужно дать возможность проанализировать информацию. В принципе, данный случай очень напоминает нарушения, которые ранее были нами осуждены. Мы, вероятно, придет к тому же выводу… Может быть, те нарушения, о которых вы мне говорите, будут подвергнуты критике в Совете Европы. В этом случае Украине придется давать объяснения", — заявил Гутьеррес.